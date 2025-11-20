Ein letztes Mal in diesem Kalenderjahr

Auch wenn der VfB Eppingen die Hinrunde auf dem fünften Tabellenplatz beendet hat, haben die Fachwerkstädter lediglich zwei Zähler Rückstand auf Platz Eins. Der SV Spielberg hingegen ist nur einen Punkt von den Abstiegsrängen entfernt. Nichtsdestotrotz lautete im August das Endergebnis in diesem Duell nur 1:0 für Eppingen.

Die Vorzeichen der Partien zwischen GU Pforzheim und dem VfB Bretten könnten kaum klarer sein. Die Pforzheimer mischen mit nur einem Zähler Rückstand auf den Tabellenführer im Aufstiegsrennen mit, während der VfB punktgleich mit Ziegelhausen auf dem vorletzten Tabellenplatz steht.

Mit der SG Kirchheim und dem DJK/FC Ziegelhausen/Peterstal treffen zwei Heidelberger Vertreter der Verbandsliga aufeinander. Zum Auftakt der laufenden Saison gewannen etwas überraschend die Ziegelhäuser gegen den Stadtrivalen und sammelten damit drei ihrer bisherigen neun Zähler.

Auch das Duell zwischen dem 1.FC Mühlhausen und dem VfR Gommersdorf ist rein tabellarisch gesehen ein recht Klares. Allerdings schüttelte der VfR den zwischenzeitlichen Rückschlag der Niederlage gegen den FC Zuzenhausen bemerkenswert ab und fuhr vergangenen Spieltag den sechsten Saisonsieg ein. Doch auch Mühlhausen fand zuletzt zurück in die Spur und feierte den ersten Sieg nach vier sieglosen Partien.

Der FV Heddesheim führt nach der absolvierten Hinserie das Aufstiegsrennen an und ist Herbstmeister der Verbandsliga Nordbaden. Nun geht es gegen den FC-Astoria Walldorf II, der zuletzt zwar deutlich mit 0:4 gegen die SG Kirchheim verlor, allerdings im Hinspiel mit 2:1 gegen Heddesheim gewann.

Die TSG Weinheim trennen nach Abschluss der Hinrunde nur drei Punkte vom Relegationsplatz. Diesen belegt der Aufsteiger TSV Reichenbach und könnte dementsprechend mit einem Sieg an den Dreiburgenstädtern vorbeiziehen. Mit dem 2:0-Auftaktsieg im August startete die TSG Weinheim damals ihren Lauf von sieben ungeschlagenen Spielen in Serie.

Der 1.FC Bruchsal verlor am vergangenen Wochenende das Topspiel gegen GU Pforzheim und musste die Tabellenführung damit abgeben. Nun empfängt der 1.FCB den SV Waldhof Mannheim II, gegen den er am ersten Spieltag mit 2:3 verlor. Trotzdem geht Bruchsal als klarer Favorit in die Partie.

Sa., 22.11.2025, 14:15 Uhr FC Zuzenhausen Zuzenhausen SpVgg Neckarelz Neckarelz 14:15 PUSH