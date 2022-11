Während der FC Gundelfingen (in schwarz-grün) weiter auf der Erfolgswelle reitet, befindet sich der TSV Landsberg (in weiß) zum Jahresabschluss auf der Suche nach der Form. – Foto: Walter Brugger

»Ein letztes Mal alles rausholen«: Zur Not bis ins Elfmeterschießen 21. Spieltag in der Bayernliga Süd: Die Gewinner dieses Spieltags stehen in der 3. Toto-Pokal-Quali-Runde +++ Kellerduelle in Augsburg und Rosenheim +++ Kottern hofft auf seine Serie +++ NLZ-Duell in München

Die letzten 90 Minuten des Bayernliga-Kalenderjahres stehen vor der Tür - und noch einmal müssen die letzten Kräftereserven mobilisiert werden. Neben absoluten Kellergipfeln in Augsburg und Rosenheim, könnte auch die Verfolgergruppe an der Tabellenspitze noch einmal wild durchgemischt werden. Doch es geht nicht nur um einen versöhnlichen Jahresabschluss in der Liga, bei einem Unentschieden könnten diese letzten Spiele in 2022 allerdings sogar bis ins Elfmeterschießen gehen. Der 21. Spieltag in der Bayernliga Süd ist nämlich, mit Ausnahme des NLZ-Duells zwischen dem TSV 1860 München II und dem FC Ingolstadt 04 II, gleichzeitig die 2. Qualifikationsrunde für den bayrischen Toto-Pokal 2023, weswegen ein Sieger ermittelt werden muss. Geht es also mit einem positiven, oder mit einem negativen Gefühl in die Winterpause? Am Wochenende gibt's die Antwort...

Morgen, 14:00 Uhr TSV 1865 Dachau Dachau 65 SV Erlbach SV Erlbach 14:00 PUSH

Alexander Weiser (Trainer TSV 1865 Dachau): "Ein absolutes Sechs-Punkte-Spiel gegen den SV Erlbach. Bei einem Sieg könnten wir sogar über dem Strich überwintern, während der Abstand auf die Nichtabstiegsplätze bei einer Niederlage schon groß wäre. Daher müssen wir unbedingt gewinnen, auch wenn Erlbach ganz schwer zu bespielen wird. Sie haben eine gute Kompaktheit und sind richtig zweikampfstark, weswegen wir unbedingt über die Zweikämpfe ins Spiel kommen müssen. Es geht darum, den Sieg am Ende mehr zu wollen!" Personalien: Bei Dragan Radojevic wird es nicht reichen, ein Einsatz von Sebastian Brey ist bis dato noch nicht endgültig gesichert. Lukas Lechner (Spielertrainer SV Erlbach): "Wir konnten die letzten drei Spiele sehr gute Leistungen zeigen, hätten vielleicht sogar gegen Schalding als Sieger vom Platz gehen können und haben uns unser Selbstvertrauen Stück für Stück zurückerarbeitet. Wir freuen uns jetzt zum Abschluss gegen einen direkten Konkurrenten antreten zu dürfen, wenngleich es definitiv eine ganz schwere Aufgabe werden wird. Wir wollen definitiv nicht verlieren, zumindest den Abstand wahren und vielleicht schaffen wir es auch die drei Punkte mit nach Erlbach zu nehmen." Personalien: Auch wenn zum aktuellen Stand noch einige Akteure angeschlagen sind, werden bis auf die Langzeitverletzten wohl alle Mann zur Verfügung stehen.

Morgen, 14:00 Uhr FC Deisenhofen Deisenhofen SV Kirchanschöring Kirchanschör 14:00 PUSH

Thomas Werth (Sportlicher Leiter FC Deisenhofen): "Im letzten Heimspiel vor der Winterpause kommt mit dem SV Kirchanschöring ein sehr, sehr schwerer Gegner zu uns. Dennoch sollten und wollen wir das Spiel unbedingt gewinnen, um uns mit einem guten Gefühl zu verabschieden." Personalien: Lediglich hinter einem Einsatz von Maxime Schneiker steht noch ein Fragezeichen. Mario Demmelbauer (Trainer SV Kirchanschöring): "Wir wollen auswärts ungeschlagen bleiben und einen schönen Jahresabschluss feiern. Die letzten Spiele gegen Deisenhofen waren immer sehr eng, recht viel anders wird`s dieses Mal auch nicht werden. Die Mannschaft, die besser verteidigt, wird die Punkte einsacken. Deisenhofen hätte ich noch weiter vorne erwartet, aber wie es Trainer Andy Pummer gesagt hat, fehlt ihnen öfters mal die Zielstrebigkeit." Personalien: Florian Hofmann und Maxi Neumüller fallen erneut aus, zudem die fehlen noch die im Aufbautraining befindlichen Manuel Omelanowsky und Tim Portenkirchner.

Hansjörg Kroneck (Sportlicher Leiter TSV 1860 Rosenheim): "Wir wollen im letzten Spiel vorm Winter nun endlich die rote Laterne abgeben und mit einem positiven Ergebnis in die Pause gehen. Die Spiele zuletzt gegen Deisenhofen und Kottern waren gut und daran wollen wir jetzt weiter anknüpfen. Auch in Kottern hätte etwas rausspringen können, dort haben wir leider sehr unglücklich verloren." Personalien: Der Kader bleibt unverändert zur Vorwoche. Nico Basta (Trainer VfR Garching): "Das Spiel in Rosenheim ist ein enorm wichtiges für uns. Wir müssen uns, nach einer sehr durchwachsenen Hinrunde, in die bestmögliche Ausgangslage für die Restrunde bringen. Rosenheim ist aktuell sehr eklig zu bespielen, da sie auf einem schwer bespielbaren Rasen tief stehen. Sie agieren aktuell sehr kompakt und kassieren nur wenige Tore. Wir müssen unbedingt spielerische Lösungen finden und ein letztes Mal alles raushauen. Wir brauchen die Punkte dringend und so werden wir dieses Spiel auch angehen." Personalien: Kadertechnisch wird es im Vergleich zur Vorwoche vermutlich keine Änderungen geben.

Jürgen Meissner (Sportlicher Leiter TSV Landsberg): "Mit Kottern kommt ein absolutes Brett auf uns zu, denn sie konnten alle ihrer letzten sechs Spiele gewinnen und reisen mit Sicherheit mit jeder Menge Selbstvertrauen zu uns nach Landsberg. Unsere Lage ist aktuell eher konträr, denn wir können mit der aktuellen Situation nicht wirklich zufrieden sein. Es ist das letzte Spiel vor dem Winter und natürlich wollen wir den zweiten Platz halten. Doch dafür braucht es Zählbares, auch wenn es alles andere als leicht werden wird." Personalien: Neben den beiden Langzeitausfällen Sandro Caravetta und Daniel Leugner wird auch Sebastian Schmeiser wohl nicht mitwirken können. Ein Einsatz von Steffen Krautschneider (Rückenprobleme) und Branko Nikolic (Leistenprobleme) entscheidet sich kurzfristig. Frank Wiblishauser (Trainer TSV Kottern): "Die Situation in der Verfolgergruppe der Liga gestaltet sich ganz einfach, denn mit einem Sieg in Landsberg könnten wir den Pulk noch einmal ordentlich zusammendrücken, um nach dem Winter alle Möglichkeiten auf den Relegationsplatz zu haben. Daher wollen wir natürlich unsere Serie der letzten Wochen fortsetzen und weiter erfolgreichen Fußball spielen." Personalien: Neben dem bereits länger verletzten Julian Feneberg (Rippenbruch) wird auch Fatlind Vezaj mit einer Hüftverletzung pausieren müssen.

Max Wuschek (Sportdirektor TSV Schwaben Augsburg): "Wir wissen, dass Gundelfingen einen Lauf hat und wir im Hinspiel definitiv keinen guten Tag hatten. Es wird eine richtig schwere Partie gegen eine super eingestellte Mannschaft, das sieht man vor allem in den letzten Wochen deutlich. Da müssen wir voll dagegenhalten und versuchen über Zweikämpfe in unser Spiel zu finden. Wir brauchen definitiv einen besseren Tag als zuletzt in Memmingen. Nur so gelingt uns ein positiver Jahresabschluss." Personalien: Benedikt Krug kehrt nach überstandener Verletzung zurück in den Kader. René Schröder (Co-Spielertrainer FC Gundelfingen): "Zum Jahresausklang haben wir mit Schwaben Augsburg nochmal einen richtig schweren Brocken vor der Tür. Mir gefällt die Art und Weise, wie sie Fußball spielen und insbesondere ihr Spielstil. Zudem haben sie tolle Einzelspieler in ihren Reihen. Und weil es für mich auch eine Art "Heimspiel" ist, da ich nur 10 Minuten mit dem Rad zum Sportgelände brauche, freue ich mich schon sehr. Besonders auch auf meine alten Teamkollegen Marco Luburic und Marco Zupur. Es wird mit Sicherheit ein hart umkämpftes Spiel auf tiefem Geläuf, bei dem Kleinigkeiten und Wille über Erfolg oder Misserfolg entscheiden werden. Wir werden auf jeden Fall nochmal alles herausholen was wir im Tank haben, um mit einem positiven Ergebnis in die Winterpause zu gehen." Personalien: Andreas Durner (Leistenmuskelbündelriss), Manuel Müller (Muskelfaserriss) und Luca Fink (Knie-OP) fallen aus.

Morgen, 14:00 Uhr TSV Nördlingen Nördlingen FC Memmingen FC Memmingen 14:00 PUSH

Andreas Langer (Sportlicher Leiter TSV Nördlingen): "Wir freuen uns auf das letzte Heimspiel im Jahr 2022 gegen einen Top-Gegner. Taktisch haben wir uns einen speziellen Matchplan ausgedacht. Mal schauen, ob dieser aufgeht." Personalien: Die letzte Woche erkrankten Spieler Nicolai Geiß und Alexander Schröter kehren in die Mannschaft zurück. Fraglich sind die kranken Julian Bosch sowie Kadir Ciraci. Stephan Baierl (Trainer FC Memmingen): "Nördlingen war nicht nur in der Hinrunde eine sehr spielstarke Mannschaft, sondern spielt ganz grundsätzlich sehr mutigen Fußball und hat technisch richtig gute Spieler in ihren Reihen. Nach unserem letzten Ergebnis und der überzeugenden Leistung wollen wir das Kalenderjahr nun auch in Nördlingen positiv beenden und uns eine gute Grundlage für die Restrückrunde erspielen. Wir wollen natürlich weiter Konstanz in unsere Ergebnisse bekommen und weiter oben mitmischen. Wofür es am Ende reicht bleibt abzuwarten." Personalien: Nikola Trkulja ist aufgrund einer Fersenprellung aller Voraussicht nach zu einer Pause gezwungen.

Morgen, 16:00 Uhr TSV 1860 München TSV 1860 II FC Ingolstadt 04 Ingolstadt II 16:00 PUSH

Frank Schmöller (Trainer TSV 1860 München II): "Dadurch, dass wir auf Kunstrasen spielen, erwarte ich ein hochinteressantes, anspruchsvolles Spiel. Beide Mannschaften wollen Fußball spielen, weswegen wieder einmal Kleinigkeiten entscheiden werden. Natürlich wollen wir das Jahr positiv abschließen und einen Sieg einfahren." Personalien: Fabian Rother, Maximilian Rothdauscher und Damjan Dordan sind aus dem U21-Stammkader verletzt. Alex Käs (Trainer FC Ingolstadt 04 II): "Mit Sechzig II erwartet uns eine Mannschaft, die sich zuletzt in einer richtig guten Verfassung befindet, drei Spiele in Folge gewonnen hat und generell bislang nur ganz wenige Spiele verloren hat. Ein absolutes 50:50-Spiel, das auf beide Seiten ausschlagen kann. Eine ganz anspruchsvolle Aufgabe zum Jahresabschluss." Personalien: Während Leopold Leimeister mit einem Außenbandanriss definitiv passen muss, ist Stefan Inthal (ebenfalls Probleme am Außenband) noch fraglich.