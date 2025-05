Ein letztes Auswärtssignal

Es ist der vorletzte Spieltag einer Spielzeit, die für den TSV Havelse sportlich längst gekrönt ist – und dennoch steht am Samstag im Heinz-Dettmer-Stadion mehr auf dem Spiel als ein weiteres Ergebnis auf dem Weg zur Meisterehre. Denn das Gastspiel bei Blau-Weiß Lohne ist nicht nur das letzte Auswärtsspiel der Saison, sondern auch ein Test für Haltung, Reife und Wachsamkeit – gegen einen Gegner, der sich in dieser Saison als einer der unbequemsten erwiesen hat.

Zweimal trafen die beiden Mannschaften 2024/25 bereits aufeinander – zweimal gewann Lohne. Zuerst im August im Niedersachsenpokal nach Elfmeterschießen, dann im November in der Liga, als der TSV im eigenen Stadion seine erste Heimniederlage hinnehmen musste. Gerade diese Spiele machen deutlich, dass die Mannschaft von Uwe Möhrle für Havelse mehr als nur ein Gegner aus dem Mittelfeld der Tabelle ist. Lohne war Stolperstein und Prüfstein zugleich – und wird es auch am Samstag wieder sein, unabhängig von der Tabellensituation.

Während der TSV mit dem Blick auf eine mögliche Relegation zur 3. Liga bereits in Richtung Zukunft schaut, befindet sich Lohne im letzten Heimspiel der Saison in der Rolle des Herausforderers mit Symbolkraft. Das Team aus dem Landkreis Vechta kann befreit aufspielen, will im Rhythmus bleiben für das anstehende Pokalfinale gegen den VfL Osnabrück – und wird versuchen, zum dritten Mal in dieser Saison gegen den Meister zu punkten.

Für den TSV Havelse ergibt sich daraus eine doppelte Herausforderung. Einerseits gilt es, die Bilanz gegen einen sportlich gleichwertigen Gegner zu korrigieren – ein Sieg wäre nicht nur statistische Wiedergutmachung, sondern auch ein psychologisches Signal. Andererseits steht die Frage im Raum, wie viel Schärfe und Zielstrebigkeit sich eine bereits gekrönte Mannschaft im Saison-Endspurt bewahrt. Aussagen wie die von Verteidiger Marco Schleef deuten auf den richtigen Fokus hin: Motivation, Formbewahrung und die Bereitschaft, jede Partie als Vorbereitung auf größere Aufgaben zu sehen.