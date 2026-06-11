Ein letzter Tanz ohne den Chef

Der Jubel nach dem jüngsten Heimsieg war groß und hielt auch nach dem Schlusspfiff noch eine Weile an. “Das stimmt, es war wahrscheinlich eines unserer besten Spiele in der Rückrunde”, blickt Brettfeld zufrieden zurück. Besonders die geschlossene Mannschaftsleistung imponierte ihm: “Alle haben an einem Strang gezogen, jeder hat seine Aufgabe hervorragend umgesetzt und als Mannschaft haben wir sehr diszipliniert gespielt. Nach dem Abpfiff wurde der Erfolg natürlich auch gemeinsam gefeiert. “Das ein oder andere Bier wurde danach noch gemeinsam getrunken und wir waren alle erleichtert”, verrät der scheidende Trainer.

Kein Überraschungssieg

Mit dem Erfolg gegen Schmölln hat sich Greiz aus einem außergewöhnlich engen Abstiegskampf befreit. Für Brettfeld kam der Sieg allerdings keineswegs aus heiterem Himmel. “So überraschend war der Sieg gar nicht. Schon beim 5:2-Erfolg in der Hinrunde lag uns Schmölln und auch diesmal hatten wir einen klaren Plan”, erklärt er. Natürlich sei die Tabellenkonstellation dennoch ständig präsent gewesen. “Wir haben uns als Mannschaft Gedanken über die verschiedenen Konstellationen und Begegnungen gemacht und am Samstag auch in der Thüringenliga mit gefiebert. Mit bis zu fünf Absteigern ist die Situation schon sehr außergewöhnlich und wir wollten auf keinen Fall dazugehören.”

Abschied mit einem weinenden Auge

Das Gastspiel in Ehrenhain wird gleichzeitig Brettfelds letzter Auftritt als Trainer des 1. FC Greiz sein – allerdings nicht an der Seitenlinie. “Leider kann ich aus beruflichen Gründen nicht mit nach Ehrenhain fahren”, sagt er. Umso wichtiger sei der Heimsieg gegen Schmölln gewesen: “Damit die Mannschaft locker und entspannt nach Ehrenhain reisen kann und dort hoffentlich die letzten drei Punkte holt.” Ein Selbstläufer werde die Partie allerdings keinesfalls. “Für Ehrenhain geht es noch um alles, deshalb nehmen wir die Aufgabe sehr ernst und wollen noch einmal alles raushauen.”