Ein letzter Tanz: FC Amberg und Kareth ringen um Oberpfalztitel

Der TSV Kareth-Lappersdorf ist seit Samstagnachmittag im Feiermodus. – Foto: privat



Auf Seiten des TSV Kareth ist natürlich die Frage, wie gut die Spieler die Feierstrapazen überstanden haben. Der Titelgewinn in der Bezirksliga Süd – ausgerechnet vor Ort des Lokalrivalen Hainsacker eingetütet – wurde ab Samstagnachmittag ausgiebig gefeiert. Nun gilt es, ein letztes Mal den Fokus hochzuhalten. „Mit dem Meistertitel der Bezirksliga Süd haben wir einen ganz besonderen Moment für unseren Verein und unsere Fans erlebt. Noch vor einem Jahr, nach dem Abstieg aus der Landesliga, hätte wohl kaum jemand gedacht, dass wir so schnell wieder gemeinsam einen solchen Erfolg feiern dürfen“, freut sich Matthias Heigl, der bei Kareth Co-Trainer und Sportlicher Leiter in Personalunion ist. Er fährt fort: „Die Mannschaft hat sich diesen Titel mit Leidenschaft, Zusammenhalt und großem Einsatz absolut verdient – und jetzt freuen wir uns darauf, im Finale der Bezirksmeisterschaft gegen den FC Amberg noch einmal gemeinsam einen tollen Fußballabend zu erleben.“



Ausgiebig gefeiert haben sie auch am Amberger Schanzl. Der FCA hatte die Meisterschaft ja schon drei Wochen früher als Kareth klargemacht. Das Spiel um die Oberpfalzmeisterschaft nimmt der „Nord“-Champion durchaus ernst. Sportlicher Leiter Roman Reinhardt lässt verlauten: „Die Zielsetzung: Spaß haben, sich nicht verletzen und die Saison gut abrunden – am besten natürlich mit einem Sieg.“ Der Funktionär hofft – mit einem Schmunzeln –, „dass die Lappersdorfer vielleicht das Wochenende über ganz gut gefeiert haben und man ihnen das am Montag ein bisschen anmerkt“. Ansonsten kann Reinhardt zum Gegner sagen: „Wie wir sind sie letztes Jahr aus der Landesliga abgestiegen und haben eine überragende Saison gespielt. Gegen starke Verfolger haben sie sich durchgesetzt und sind absolut verdient aufgestiegen. Glückwunsch von uns zum Aufstieg.“ Personell wird der Amberger Kader aufgrund von Verletzung, Urlaub oder Beruf dezimiert sein. Was beide Vereine hoffen: Dass mehr Zuschauer den Weg nach Schmidmühlen finden als bei der letztjährigen Oberpfalzmeisterschaft in Rieden. Dort herrschte, so ehrlich muss man sein, „tote Hose“.