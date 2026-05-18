Ein letzter Frauenfußball-Feiertag am Bresserberg

Die Frauen des VfR Warbeyen haben auch ihr letztes Zweitligaspiel verloren. – Foto: Pascal Derks

Die Zweitliga-Reise des VfR Warbeyen ist zu Ende. Mit dem 0:5 (0:1) gegen den 1. FSV Mainz 05 verabschiedete sich die Mannschaft am Sonntag aus dem Unterhaus des deutschen Frauenfußballs. Zum Abschluss herrschte im Bresserberg-Stadion aber noch einmal eine tolle Atmosphäre: Fast 500 Zuschauer verfolgten die Partie, die Gäste feierten den Durchmarsch in die Bundesliga und bei den vielen Ehrungen und Danksagungen wurde es noch einmal emotional – auch für Thomas Gerstner.

Und auch für den Gegner fand der VfR-Trainer noch anerkennende wie humorvolle Worte. „Ich kann nur alle beglückwünschen, die heute ins Stadion gekommen sind, denn hier spielt heute die beste Mannschaft der Zweiten Liga – und das sind leider nicht wir. Mainz spielt in dieser Saison den besten Fußball – noch besser als der VfB Stuttgart“, sagte Gerstner mit einem Schmunzeln.

Der Warbeyener Trainer, der sein letztes Spiel an der Seitenlinie des VfR bestritt, wurde im Vorfeld der Partie von Klubchef Christian Nitsch verabschiedet und richtete selbst einige Worte an die Anwesenden – darunter auch Kleves Bürgermeister Markus Dahmen. „Ich bin hier als Fremder angekommen und ich glaube, ich gehe als Freund. Es ist unfassbar, wie viel hier in Bewegung gesetzt wurde. Ich stehe dem Verein gerne weiter mit Rat zur Seite und wünsche für die Zukunft ganz, ganz viel Erfolg“, sagte Gerstner, nicht ohne seinen Vorgänger Sandro Scuderi zu würdigen.

Es dauerte allerdings eine Weile, bis die handgezählten 477 Zuschauer – darunter ein großer und stimmgewaltiger Mainzer Anhang – eine Kostprobe der spielerischen Klasse der 05er bekamen. Denn im ersten Durchgang stemmte sich der VfR Warbeyen mit aller Kraft gegen die unermüdlich anrennenden Gäste, die sich im Aufstiegsrennen nicht darauf verlassen wollten, dass der punktgleiche Verfolger SC Sand gegen Meister Stuttgart Federn lassen würde.

In der 42. Minute musste schließlich eine Standardsituation her, um den Warbeyener Defensivverbund zu knacken. Einen Eckball von Vital Kats köpfte Johanna Berg am kurzen Pfosten zum 1:0 ins lange Eck. Nach der Pause zeigten die Rheinhessinnen dann ihre ganze Klasse. Drei schnelle Treffer von Kara Bathmann (48.) sowie Nadine Anstatt (52., 54.) eröffneten die Mainzer Aufstiegsparty. In der 80. Minute legte Chiara Bouziane noch das 5:0 nach – wenig später kannte der Jubel im rot-weißen Lager keine Grenzen mehr.

Während auf dem Platz die Korken knallten und die Mainzer Torhymne durch die Lautsprecher des Bresserberg-Stadions schallte, zog Thomas Gerstner sein letztes Fazit als Trainer des VfR Warbeyen. „Dass es zur Pause nur 0:1 stand, war für uns ein Erfolg. Leider konnte ich meine Abwehr in der zweiten Halbzeit nicht mehr vernünftig coachen, weil sie auf der anderen Spielfeldseite war. Das Team braucht diese Unterstützung“, sagte Gerstner.

Natürlich ließ es sich der scheidende Warbeyener Trainer auch nicht nehmen, den Gästen zum Bundesliga-Aufstieg zu gratulieren. „Mainz hat auch heute seine ganze Qualität gezeigt. Sie sind überall brandgefährlich, auch bei Standards. Herzlichen Glückwunsch! Sie sind verdient in die Bundesliga aufgestiegen“, sagte Gerstner.

„Wir sind in dieser Saison überall gewachsen“

Christian Nitsch wollte den Fokus unterdessen nicht allein auf den Saisonabschluss richten. Der VfR-Vorsitzende sprach bereits über die Zukunft des Vereins: „Wir sind in dieser Saison überall gewachsen – vor allem im Jugendbereich. Das ist das Ergebnis harter Arbeit und die Grundlage für das, was noch vor uns liegt. Hier wächst Identität, hier wächst Zukunft. Wir werden alles daransetzen, uns so aufzustellen, dass wir perspektivisch wieder eine erfolgreiche Rolle im Frauenfußball auf Bundesebene spielen können. Die ,Black Swans‘ werden weiterfliegen.“