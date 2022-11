Ein leistungsgerechtes Remis RL SÜDWEST: +++ Keinen Sieger beim Spiel zwischen dem TSV Steinbach Haiger und dem VfB Stuttgart II +++

Die erste Hälfte

Beide Mannschaften tasteten sich in den ersten zehn Minuten ab. Paul Stock hatte die erste gute Gelegenheit der Begegnung, scheiterte aber an Florian Schock. In der 19. Minute brachte Serkan Firat einen Eckball in den Strafraum. Sasa Strujic kam an den Ball, zog ab und traf die Latte. Vom Alu prallte der Ball ins Spielfeld zurück, wo Sören Eismann per Fallrückzieher zur 1:0-Führung traf. In der 32. Minute legten die Hausherren nach. Serkan Firat verwandelte einen Freistoß sehenswert mit seinem starken linken Fuß. Keine 180 Sekunden später zog Mick Gudra aus kurzer Distanz ab, doch Florian Schock verhinderte den Einschlag mit einer guten Parade. Nachdem eine Mischung aus Flanke und Torschuss von Paul Stock in der 42. Minute das lange Eck verfehlte, ging es mit der Zwei-Tore-Führung der Mittelhessen in die Pause.