Ein Lebenszeichen des TuS 08 Senne I Kreisliga A: TuS Eintracht muss sich mit einem 2:2 gegen den TuS 08 zufrieden geben. SuK Canlar kassiert gegen starke Peckeloher die erste Saisonniederlage.

Durch die erste Saisonniederlage des SuK Canlar ist die Spitze in der Fußball-Kreisliga A noch enger zusammen gerückt.

SV Häger – SV Gadderbaum 1:5 (1:2). „Endlich einmal ein sehenswerter Erfolg über meinen Angstgegner Häger. Meine Mannschaft hat mich mit einer konzentrierten und stabilen Leistung überzeugt“, schwärmte Trainer Aykut Aydinel über die Abgeklärtheit seines Teams. Dieses hatte zudem in der Drangphase der Hausherren die spielentscheidenden Treffer markiert.

SuK Canlar – SC Peckeloh II 0:1 (0:0). „Peckeloh war das bessere Team und hat sich den Sieg durch die cleverere Spielweise verdient.“ Murat Kali zeigte sich als fairer Verlierer, machte seinen Mannen aber keinen Vorwurf. „Wir haben nach dem 0:1 alles versucht, die starke Gästeabwehr war aber nicht zu überwinden“, so Canlars Trainer.

Spvg. Heepen – TuS Quelle 4:3 (1:0). Trotz einer starken kämpferischen Leistung traten die Queller die Rückreise mit einer knappen Niederlage an. „Der Gegner hat uns alles abverlangt, wir durften bis zum erlösenden Abpfiff um den Sieg zittern“, sprach Heimcoach Marko Puskaric von einem glücklichen Sieg. Gerade im Defensivbereich schwächelten die Gastgeber, die ihre gute Platzierung dennoch festigten.

TuS Eintracht – TuS 08 Senne I 2:2 (2:2). Diese unterhaltsame und bis zum Abpfiff spannende Partie endete mit einem gerechten Unentschieden, mit dem beiden Seiten durchaus zufrieden waren. „In der Anfangsphase haben wir Ball und Gegner beherrscht, dann haben wir leider unseren Rhythmus verloren“, lautete das Fazit von Florian Müller. Als Retter in der Not nannte der Eintracht-Coach Torhüter Florian Berkenkopf, der den Teilerfolg mit einigen Glanzparaden sicherte. „Einstellung, Kampf und die Moral haben gepasst, wir müssen mit kleinen Dingen wieder in die Erfolgsspur finden“, meinte dagegen Sennes Moritz Dennin.



SV Ubbedissen – VfL Schildesche 0:3 (0:1). Der VfL zeigte nach dem unnötigen Remis gegen Häger die richtige Reaktion und landeten einen sicheren Auswärtssieg. „Die Leistung war in Ordnung, wir haben zur rechten Zeit die Tore gemacht“, so VfL-Trainer Jan Barkowski nach dem Spiel.



Tore: 0:1 (15.) Eigentor, 0:2 (57.) Tim Fischer, 0:3 (65.) Leon Böckstiegel.



Dornberg II – Solbad Ravensberg 4:0 (3:0). „Heute hat man gesehen was ein Führungsspieler wie Aleksei Belov in einer Mannschaft bewirken kann“, lobte Trainer Matthias Schneider den dreifachen Torschützen. Dieser war nach langer Verletzungspause wieder ins Team zurück gekehrt und stellte seine Torjägerqualitäten eindrucksvoll unter Beweis. „Ich hoffe, das war für uns der so wichtige Befreiungsschlag“, sagte TuS-Coach Schneider.



Tore: 1:0 (22.) Aleksei Belov, 2:0 (34.) Suad Ajeti, 3:0 (42.) FE, 4:0 (74.) beide Aleksei Belov.



VfL Ummeln – Versmold 1:0 (0:0). Wie gewohnt konnte der VfL auch am Sonntag die drei Punkte auf dem Sportplatz am Trüggelbach einsammeln und damit den nächsten Aufgaben gelassener entgegensehen. „Versmold hatte keine echte Torchance, wir sind dagegen des Öfteren am guten Gästekeeper Marvin Richter gescheitert“, meinte Trainer Boris Mester nach dem Abpfiff.



Tor: 1:0 (78.) Alamasory Kourouma.



Amshausen – BSV West 5:3 (1:3). Mit langen Gesichtern verließen die Spieler des Aufsteigers den Platz, denn trotz einer klaren Pausenführung reichte es abermals nicht zum ersten Saisonsieg. „Für mich ist der Einbruch nach der Halbzeit ein Rätsel, langsam aber sicher schwindet bei mir auch die Hoffnung“, erklärte ein enttäuschter Coach Emran Berisha. Der TSV agierte mit langen Bällen und konnte die löchrige Gästeabwehr damit immer wieder in große Schwierigkeiten bringen.



Tore: 1:0 (27.) Tim Koske, 1:1 (33.) Emran Berisha, 1:2 (36.) Arteme Yaremich, 1:3 (45.) Ivan Jelusic, 2:3 (51.) Christoph Swatko, 3:3 (58.) Tim Koske, 4:3 (71.) Marcel Gehle, 5:3 (76.) Robert Meise.