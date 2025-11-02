Ein Lebenszeichen des TSV Wertingen

Die widrige Witterung hat für tiefe Plätze und damit auch für zwei Spielabsagen in der Bezirksliga Nord gesorgt. Drei Partien wurden auf Kunstrasenplätze verlegt, wobei die SpVgg Joshofen-Bergheim (5:0 gegen den TSV Dinkelscherben) und der TSV Wertingen (2:1 gegen den FC Maihingen) daraus einen Vorteil schlugen, während die U23 des FC Gundelfingen auch auf dem Plastikgrün beim 0:1 gegen den VfL Ecknach leer ausging. Eine böse Überraschung erlebte der Spitzenreiter TSV Haunstetten, der beim SV Wörnitzstein mit 1:4 unterlag.
Der TSV Wertingen hat ein Lebenszeichen im Abstiegskampf gegeben. Im Kellerduell gegen den FC Maihingen zeigte der TSV Moral, Nervenstärke und feierte am Ende einen hart erkämpften 2:1. Mitten in eine gute Anfangsphase der Wertinger hinein traf Maihingens Daniel Zekl zum 0:1. Die Rieser lauerten immer wieder gefährlich auf Ballverluste und hätten durch Bernd Wolf erhöhen können. Doch der TSV schlug zurück – und wie. Nach einer starken Aktion von Müller verwertete Chromik die Hereingabe direkt zum 1:1.
Nach dem Seitenwechsel wurde das Spiel zunehmend intensiver, aber auch zerfahrener. Maihingen stand kompakt, der TSV rannte an und fand schließlich die Lücke. Florian Heiß gelang nach einer Ecke von Max Knöpfle per Kopfball und über den Umweg Lattenunterkante das 2:1. Die Schlussphase war purer Abstiegskampf. Beide Teams warfen alles in die Zweikämpfe, am Ergebnis änderte es nichts mehr. (thmi) Lokalsport WZ
Schiedsrichter: Steffen Brenner (Nördlingen) - Zuschauer: 111
Tore: 0:1 Daniel Zekl (12.), 1:1 Benedikt Chromik (38.), 2:1 Florian Heiß (72.)
Gelb-Rot: Jürgen Liebhard (90.+6/FC Maihingen)
Die zahlreichen Ausfälle waren ein zu großes Handicap, der VfR Jettingen verlor das Verfolgerduell gegen den TSV Meitingen mit 1:4. Schon nach drei Minuten stand es 0:1, weil Alexander Heider frei auf das Tor zulief und zum 0:1 einschob. Fast im Gegenzug glich der VfR aber schon wieder aus, die Flanke von Dominik Wohnlich verwertete Kevin Maier zum 1:1. Dabei blieb es bis zur Pause.
Zu Beginn des zweiten Durchgangs hatten beide Teams weiterhin Möglichkeiten, doch nur Meitingen nutzte sie: Emanuel Zach traf zum 1:2, vier Minuten später erhöhte Heider mit seinem zweiten Treffer auf 1:3. Den Schlusspunkt setzte Lukas Erhard mit dem Tor zum 1:4-Endstand in der 71. Minute. „In der ersten Halbzeit haben wir gut mitgehalten. Aber im zweiten Durchgang hat man dann gemerkt, dass einigen Spielern die Kraft ausgegangen ist“, bilanziert Jettingen-Trainer Johannes Putz. (jl) Lokalsport GZ
Schiedsrichterin: Jennifer Stützel (FC Penzing) - Zuschauer: 120
Tore: 0:1 Alexander Heider (3.), 1:1 Kevin Maier (4.), 1:2 Emanuel Zach (56.), 1:3 Alexander Heider (60.), 1:4 Lukas Erhard (71.)
Der SV Wörnitzstein ist wieder in der Erfolgsspur. Gegen den Spitzenreiter TSV Haunstetten durften sich die Donauwörther Vorstädter über einen verdienten 4:2-Sieg freuen. Schon nach wenigen Sekunden stand es 1:0. Maximilian Bschor nutzte eine Unachtsamkeit und traf eiskalt. Wenig später lenkte Haunstettens Erdem Özkan einen Ball unglücklich ins eigene Tor ab – 2:0. Der Tabellenführer suchte daraufhin mit langen Ballbesitzphasen nach Kontrolle, doch die Wörnitzsteiner Abwehr verteidigte geschlossen und mit großem Einsatz. Niklas Baur rettete zweimal auf der Linie. Und der SVW setzte den nächsten Wirkungstreffer, Timo Zausinger machte aus der vierten Wörnitzsteiner Chance den dritten Treffer.
In der Pause wechselte Haunstetten gleich viermal und witterte noch eine Chance, weil schon wenig später Daniel Habersatter nach einem harten Einsteigen die Rote Karte sah. In Überzahl verkürtze Kerem Cakin prompt. Doch Wörnitzstein kämpfte weiter, verteidigte tief und blieb über Konter gefährlich. Wie beim 4:1, als Dominik Marks nur noch einschieben musste. Haunstetten konnte nur noch durch Timo Hader verkürzen. (az) Lokalsport DW
Schiedsrichter: Alexander Reiter (Dasing) - Zuschauer: 150
Tore: 1:0 Maximillian Bschor (1.), 2:0 Erdem Özkan (9./Eigentor), 3:0 Timo Zausinger (34.), 3:1 Kerem Cakin (63.), 4:1 Dominik Marks (80.), 4:2 Timo Hader (85.)
Rote Karte: Daniel Habersatter (54./SV Wörnitzstein-Berg)
Es bleibt dabei: Die U23-Fußballer des FC Gundelfingen können nicht mehr gewinnen. Gegen den VfL Ecknach kassierten die Grün-Weißen mit 0:1 die zehnte Niederlage im 17. Spiel. Wobei einmal mehr gilt, dass für den FCG durchaus etwas drin war.
Auf Kunstrasen erwischte das Schlusslicht den besseren Start, doch Denisz Toth konnte aus seinen Kopfballchancen (7./9.) kein Kapital schlagen. Erst in der Schlussphase der ersten Halbzeit kamen die Ecknacher besser ins Spiel, was allerdings auch daran lag, dass sich beim FCG wieder Nachlässigkeiten einschlichen. Damit bauten die Grün-Weißen den Gegner auf, der im zweiten Abschnitt mehr und mehr die Kontrolle übernahm. Letztlich war es ein Tor des Willens, das die Entscheidung brachte. Nach einer Ecke konnten die Gundelfinger den Ball nicht entscheidend klären und Marc Baumgärtner grätschte die Kugel zum 0:1 über die Linie.
Das Bemühen war den Gärtnerstädtern nicht abzusprechen, es fehlte auch nicht viel beim Kopfballversuch von Bayernliga-„Leihgabe“ Jonas Schneider (78.) oder dem Schuss von Tim Otto (79.). Pech hatten die Grün-Weißen zudem, als Jamain Cermak an der Strafraumkante von Stefan Reiter gefoult wurde. Unmittelbar nachdem Cermak geflankt hatte, kam es zum Kontakt. Doch der Elfmeterpfiff blieb aus (83.). Und als Simon Krist um Zentimeter das Tor verfehlte (86.), war die nächste Heimpleite perfekt.
Schiedsrichter: Michael Peil (Augsburg) - Zuschauer: 80
Tor: 0:1 Marc Baumgärtner (69.)
Gelb-Rot: Simon Krist (90.+4/FC Gundelfingen II)
Die SpVgg Joshofen-Bergheim bleibt auf heimischem Kunstrasen eine Macht. Auch gegen den TSV Dinkelscherben kam der Aufsteiger zu einem deutlichen 5:0-Erfolg. Nach kurzem Beschnuppern übernahm die SpVgg die Kontrolle und ging duch den Kopfball von Noah Zeller in Führung. Auch das 2:0 ging auf sein Konto, als er einen Bock von Keeper Lukas Kania ausnutzte.
Nach der Pause versuchte Dinkelscherben mehr Druck auszuüben und höher anzulaufen, was jedoch nicht von Erfolg gekrönt war. Stattdessen legte Joshofen nach. Julian Sager sorgte mit dem 3:0 für eine Vorentscheidung. Der kurz zuvor eingewechselte Kasper Fischer-Stabauer stellte nach tollem Zuspiel von Yannick Kneißl auf 4:0 und für den Schlusspunkt sorgte Robert Zisler mit einer Direktabnahme nach Vorarbeit von Lucas Möller. (schn) Lokalsprot NR
Schiedsrichter: Lukas Schregle (Biessenhofen) - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Noah Zeller (12.), 2:0 Noah Zeller (22.), 3:0 Julian Sager (66.), 4:0 Kasper Fischer-Stabauer (74.), 5:0 Robert Zisler (86.)
Eine geschlossene Mannschaftsleistung zeigte der BC Rinnenthal und setzte sich mit 3:1 gegen den FC Horgau durch. Nach einer kurzen Abtastphase übernahm Rinnenthal zunehmend die Kontrolle. Eine Kombination über mehrere Stationen schloss dann Manuel Utz am Elfmeterpunkt überlegt mit dem 1:0 ab. Doch die Freude währte nur kurz – zwei Minuten später glich Iannis Gosa mit einem verdeckten Distanzschuss aus 18 Metern aus. Kurz vor der Pause schlug der BCR erneut zu: Utz ließ den Horgauer Keeper Felix Häberle aussteigen und schob zum 2:1 ein.
Nach der Pause verpasste Horgaus Noah Hagner den möglichen Ausgleich, aber auch die Rinnenthaler ließen mögliche Treffer liegen. Bis schließlich Elias Bradl den BCR eine Viertelstunde vor Schluss mit dem 3:1 erlöste. Nun war sogar noch ein höherer Erfolg für die Rinnenthaler drin. So scheiterte Spielertrainer Maximilian Merwald am Pfosten (77.), Keeper Häberl reagierte gegen Robin Röhrle glänzend und Manuel Utz setzte die Kugel über das horgauer Tor. (mapf) Lokalsport FA
Schiedsrichter: Yanick Furnier (Augsburg) - Zuschauer: 175
Tore: 1:0 Manuel Utz (15.), 1:1 Iannis Gosa (17.), 2:1 Manuel Utz (42.), 3:1 Elias Bradl (75.)
Gelb-Rot: Iannis Gosa (89./FC Horgau)