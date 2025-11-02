Ein Lebenszeichen des TSV Wertingen

Es bleibt dabei: Die U23-Fußballer des FC Gundelfingen können nicht mehr gewinnen. Gegen den VfL Ecknach kassierten die Grün-Weißen mit 0:1 die zehnte Niederlage im 17. Spiel. Wobei einmal mehr gilt, dass für den FCG durchaus etwas drin war.

Auf Kunstrasen erwischte das Schlusslicht den besseren Start, doch Denisz Toth konnte aus seinen Kopfballchancen (7./9.) kein Kapital schlagen. Erst in der Schlussphase der ersten Halbzeit kamen die Ecknacher besser ins Spiel, was allerdings auch daran lag, dass sich beim FCG wieder Nachlässigkeiten einschlichen. Damit bauten die Grün-Weißen den Gegner auf, der im zweiten Abschnitt mehr und mehr die Kontrolle übernahm. Letztlich war es ein Tor des Willens, das die Entscheidung brachte. Nach einer Ecke konnten die Gundelfinger den Ball nicht entscheidend klären und Marc Baumgärtner grätschte die Kugel zum 0:1 über die Linie.

Das Bemühen war den Gärtnerstädtern nicht abzusprechen, es fehlte auch nicht viel beim Kopfballversuch von Bayernliga-„Leihgabe“ Jonas Schneider (78.) oder dem Schuss von Tim Otto (79.). Pech hatten die Grün-Weißen zudem, als Jamain Cermak an der Strafraumkante von Stefan Reiter gefoult wurde. Unmittelbar nachdem Cermak geflankt hatte, kam es zum Kontakt. Doch der Elfmeterpfiff blieb aus (83.). Und als Simon Krist um Zentimeter das Tor verfehlte (86.), war die nächste Heimpleite perfekt.

Schiedsrichter: Michael Peil (Augsburg) - Zuschauer: 80

Tor: 0:1 Marc Baumgärtner (69.)

Gelb-Rot: Simon Krist (90.+4/FC Gundelfingen II)

Die SpVgg Joshofen-Bergheim bleibt auf heimischem Kunstrasen eine Macht. Auch gegen den TSV Dinkelscherben kam der Aufsteiger zu einem deutlichen 5:0-Erfolg. Nach kurzem Beschnuppern übernahm die SpVgg die Kontrolle und ging duch den Kopfball von Noah Zeller in Führung. Auch das 2:0 ging auf sein Konto, als er einen Bock von Keeper Lukas Kania ausnutzte.

Nach der Pause versuchte Dinkelscherben mehr Druck auszuüben und höher anzulaufen, was jedoch nicht von Erfolg gekrönt war. Stattdessen legte Joshofen nach. Julian Sager sorgte mit dem 3:0 für eine Vorentscheidung. Der kurz zuvor eingewechselte Kasper Fischer-Stabauer stellte nach tollem Zuspiel von Yannick Kneißl auf 4:0 und für den Schlusspunkt sorgte Robert Zisler mit einer Direktabnahme nach Vorarbeit von Lucas Möller. (schn) Lokalsprot NR

Schiedsrichter: Lukas Schregle (Biessenhofen) - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Noah Zeller (12.), 2:0 Noah Zeller (22.), 3:0 Julian Sager (66.), 4:0 Kasper Fischer-Stabauer (74.), 5:0 Robert Zisler (86.)