Kevin Schwark (links) bleibt mit dem FC Mertingen im Rennen um den direkten Klassenerhalt. In Holzkirchen hängte er Leander Hubel ab und gewann mit dem FCM 4:1. – Foto: Szilvia Izsó

Ein Lebenszeichen des FC Mertingen Kreisligist gewinnt beim SV Holzkirchen +++ Auch der TSV Möttingen darf noch hoffen +++ Monheim ärgert auch den Spitzenreiter FC Maihingen

Im Abstiegskampf der Kreisliga Nord wurden die Karten neu gemischt. Hätten der TSV Oettingen und der SV Holzkirchen ihre Heimspiele mit den Kellerkindern gewonnen, wäre wohl alles klar gewesen. So aber rückt der FC Mertingen, der in Holzkirchen mit 4:1 erfolgreich war, bis auf zwei Zähler ans rettende Ufer heran. Und der TSV Möttingen hat mit dem 2:1 in Oettingen seine Chance gewahrt, sich wenigstens in die Relegation zu retten.



Im Wörnitzstadion hätte der SV Holzkirchen den Klassenerhalt schon fast eintüten können, doch nach dem 1:4 gegen den FC Mertingen darf beim SVH wieder gezittert werden. Zumal der direkte Vergleich auch für Mertingen spricht. Die erste Halbzeit verlief noch ausgeglichen. Patrick Gaugenrieder brachte den FCM in der 37. Minute in Führung, Leander Hubel gelang vier Minuten später das 1:1. In der zweiten Hälfte machte Mertingen mit einem starken Schlussspurt alles klar: Benedikt Steinle (75.) und Eric Adam (79.) sorgten mit ihrem Doppelpack für die Führung, Benjamin Mang setzte in der 89. Minute den Schlusspunkt.Schiedsrichter: Erich Wieland (Zusamaltheim) - Zuschauer: 90



Der TSV Möttingen schöpft nach dem 2:1-Erfolg beim TSV Oettingen neue Hoffnung. Nach torloser erster Halbzeit ging Möttingen in der 53. Minute durch Thomas Wittke, der von Thomas Bissinger bedient worden war, in Führung. In der 71. Minute baute Robin Schindler den Vorsprung aus, diesmal kam die Vorarbeit von Nico Baumann. Oettingen gelang in der 81. Minute nur noch der Anschluss durch Vincent Käser.Schiedsrichter: Manfred Stix (Donaumünster) - Zuschauer: 73



Die SG Alerheim verpasste dem Aufstiegskandidaten FSV Reimlingen mit dem 2:1-Erfolg einen Dämpfer. Reimlingen ging in der 59. Minute durch Simon Diethei in Führung, der die Vorlage von Markus Sauer zum erfolgreichen Abschluss genutzt hatte. Doch schon Sekunden später verwandelte Robert Zwölfer einen Elfmeter zum 2:1. In der 74. Minute wiederholte sich die Szene. Wieder gab es Elfmeter, wieder traf Robert Zwölfer an und behielt vor der großen Derbykulisse die Nerven. Er verwandelte und sorgte für den 2:1-Erfolg der SGA.Schiedsrichter: Fatih Darici (Stadtbergen) - Zuschauer: 350



Die SG Wemding/Wolferstadt ging auch gegen den SV Ehingen/Ortlfingen leer aus und verlor mit 0:2. Ehingen ging in der 36. Minute durch einen Elfmeter von Simon Leser in Führung, nachdem Tobias Meitinger gefoult worden war. Nur vier Minuten später erzielte Meitinger selbst auf 0:2, nachdem er eine Vorlage von Jakob Deil verwertete. In der 77. Minute erhielt Wemdings Dario Morena eine Zeitstrafe und seinem Team drohte das dritte Gegentor. Doch Simon Leser konnte einen Elfmeter für die Ehinger nicht verwerten. Der Erfolg geriet trotz des Fauxpas nicht mehr in Gefahr, zumal die Wemdinger in der Folge zwei weitere Zeitstrafen erhielten, zudem sah Suhrob Permatov Gelb-Rot.Schiedsrichter: Marian Schaumkessel (Giengen) - Zuschauer: 50



Der TSV Monheim ärgerte auch den FC Maihingen und rang dem Tabellenführer ein 1:1 ab. In der 58. Minute verwandelte Luca Keppler einen Elfmeter, nach einem Foul an David Dworschak, und brachte damit Monheim in Führung. Doch Maihingen antwortete in der 72. Minute: Raphael Stimpfle glich nach einer Vorlage von Dominik Göck aus.Schiedsrichter: Clemens Kraus (Altenmünster) - Zuschauer: 100



Im Burschelstadion bewies der TSV Hainsfarth Heimstärke und schickte die SSV Höchstädt mit einer 6:0-Packung auf die Heimfahrt. Nico Leister eröffnete in der 35. Minute den Torreigen, David Hertle hatte die Vorlage geliefert. Nur vier Minuten später erhöhte Elias Leberle auf 2:0, nachdem er von Leister bedient wurde. Nach der Pause steuerte Hannes Sitta in der 47. Minute das 3:0 bei, nachdem er von Jonas Babel in Szene gesetzt worden war. Sitta legte in der 56. Minute nach, als er nach einem Pass von David Beck das 4:0 erzielte. Auch Elias Leberle traf noch ein zweites Mal, nach Voarbeit von Beck markierte er in der 65. Minute das 5:0. Den Schlusspunkt setzte Nico Hensolt in der 71. Minute, ebenfalls nach einem starken Zuspiel von Beck.Schiedsrichter: David Böss (Dorfmerkingen) - Zuschauer: 80

Die SG Buchdorf/Daiting gewann mit 3:2 gegen die SG Ebermergen/Mündling und bleibt damit im Titelrennen. Andreas Göttler brachte Ebermergen früh mit einem Kopfballtor in Führung (6.). Simon Lux glich für die Heimelf aus (17.), doch Ebermergens Marco Rühl stellte kurz vor der Halbzeit auf 1:2 (45.). Nach der Pause drehten die Buchdorfer jedoch die Partie. Erst traf Albert Kaiser zum 2:2 (52.), bevor Manuel Roßkopf in der Nachspielzeit den Siegtreffer erzielte (90.+4).

Schiedsrichter: Duran Yildiz (Eichstätt) - Zuschauer: 160