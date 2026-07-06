»Ein Lebenstraum«: ‚6 Buam & da Pap‘ vertreten Niederbayern bei der WM Sieben Größen des Landshuter Fußballs und ihr Trip in die USA und Kanada von Mathias Willmerdinger · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser

Die illustre Landshuter Runde (von links nach rechts): Thomas Sigl, Christoph Konietzny, Robert Tafelmayer, Daniel Treimer, Tobias Treimer, Michael Schöttl und Reinhard Treimer. – Foto: Screenshot Instagram

Alle vier Jahre wieder grassiert rund um den Globus das Fußballfieber - Weltmeisterschaft heißt das Zauberwort! Auch in diesem Sommer ist es wieder soweit: Vom 11. Juni bis zum 19. Juli wird in den USA, Mexiko und Kanada die beste Mannschaft des Erdballs ermittelt. Und auch wenn das Turnier für die deutsche Nationalmannschaft abermals mit einer großen Enttäuschung endete, wird die WM für eine Reisegruppe aus Niederbayern für immer unvergesslich bleiben.

Mit den schottischen Fans wurde in Boston gefeiert. – Foto: Screenshot Instagram







Mit dem Wohnmobil, oder Camper, sollte es in 16 Tagen von New York über Boston nach Toronto und wieder zurück nach New York gehen. Übrigens nicht der erste Trip dieser Art. Die Gruppe könnte man schon fast als Groundhopper bezeichnen. "Wir waren in etwas kleinerer Runde - zwei sind mittlerweile noch dazu gekommen - auch schon 2014 bei der WM in Brasilien. Das war ein bissl erfolgreicher, also rein sportlich gesehen", lacht Daniel Treimer und fügt an: "Auch bei der EM 2016 in Frankreich waren wir unterwegs." Die Idee, zur XXL-WM nach Nordamerika zu reisen, war keineswegs eine spontaner Einfall, sondern von langer Hand geplant. "Vor etwa fünf Jahren haben wir beschlossen: Ja, da fahren wir hin. Wir haben extra dafür ein Konto eröffnet. Jeder hat immer wieder darauf eingezahlt, um die Kosten soweit wie möglich decken zu können. Und das war auch nötig, denn ein Bier in einer Kneipe kostet acht oder neun Dollar, im Stadion selbst legt man rund 20 Dollar dafür hin", erzählt Daniel Treimer von ganz besonderen Maßnahmen, die im Vorfeld getroffen wurden.





Tickets hatte die niederbayerische Reisegruppe für das Spiel der deutschen Mannschaft gegen die Elfenbeinküste in Toronto ergattert. In Boston führten sie sich zudem das Match Norwegen gegen den Irak zu Gemüte. Das Auftaktspiel der deutschen Mannschaft gegen Curacao in Houston wurde ebenfalls in Boston verfolgt - zusammen mit schottischen Fans. "Ein unvergessliches Erlebnis. Die Schotten lieben uns irgendwie seit der EM 2024. Sie haben uns gefeiert. Überhaupt war Boston genial, obwohl Deutschland in der Gruppenphase dort gar nicht gespielt hat", schwärmt Daniel Treimer von der Stimmung in der Ostküstenmetropole im Nordosten der USA. Aufgrund der Sympathien für die "Tartan Army", wie die feierlustigen schottischen Fans auch genannt werden, hätten die Niederbayern gerne auch das Spiel der Schotten gegen Haiti live im Stadion in Foxborough in der Nähe von Boston verfolgt. Aber: No way, wie der der Amerikaner sagen würde! "Ich war mir sicher, dass so ein Riesenstadion bei so einer Partie nicht ausverkauft sein würde. Aber denkste! Wir bekamen auf dem Zweitmarkt Karten für umgerechnet 2.000 Euro angeboten. Wir haben dankend abgewunken", lacht Daniel Treimer. Ins finanzielle Unglück wollte man sich trotz aller Euphorie dann doch nicht stürzen...

In Boston wurde die Partie Norwegen vs. Irak live im Stadion verfolgt. – Foto: Screenshot









Wie hat die Gruppe im Allgemeinen die WM erlebt? "Man merkt schon, dass in den USA und Kanada Fußball - oder Soccer - nicht die erste Geige spielt. Das läuft halt ein bissl so mit. So fußballverrückt wie in Deutschland sind sie dort drüben nicht. In Erinnerung bleiben uns vor allem die schottischen, aber auch die norwegischen Fans, die zwar ein wenig spröde waren, aber gut Alarm gemacht haben. Alles in allem ging für uns mit der WM in Amerika zusammen mit dem Besuch der Städte New York, Boston und Toronto samt des Abstechers zu den Niagarafällen schon auch ein kleiner Lebenstraum in Erfüllung. Wir sind sehr froh, dass wir das machen konnten", fällt Daniel Treimers Resümee nach 16 Tagen Roadtrip durch Amerika überwiegend positiv aus. Wie hat die Gruppe im Allgemeinen die WM erlebt? "Man merkt schon, dass in den USA und Kanada Fußball - oder Soccer - nicht die erste Geige spielt. Das läuft halt ein bissl so mit. So fußballverrückt wie in Deutschland sind sie dort drüben nicht. In Erinnerung bleiben uns vor allem die schottischen, aber auch die norwegischen Fans, die zwar ein wenig spröde waren, aber gut Alarm gemacht haben. Alles in allem ging für uns mit der WM in Amerika zusammen mit dem Besuch der Städte New York, Boston und Toronto samt des Abstechers zu den Niagarafällen schon auch ein kleiner Lebenstraum in Erfüllung. Wir sind sehr froh, dass wir das machen konnten", fällt Daniel Treimers Resümee nach 16 Tagen Roadtrip durch Amerika überwiegend positiv aus.

Die niederbayerische Reisegruppe an den weltberühmten Niagarafällen an der Grenze zwischen den USA und Kanada. – Foto: Screenshot Instagram





Zuhause angekommen wartet nun der fußballerische Alltag auf ihn. "Ich plane gerade die nächsten Trainingseineiten", schmunzelt der 37-Jährige, der zusammen mit Papa Reinhard (Co-Trainer) und Kumpel Michael Schöttl (Athletiktrainer) die DJK-SV Adlkofen auf die neue Herausforderung Bezirksliga vorbereitet. Aber machen sich nach der "Überdosis" Fußball nicht allmählich Ermüdungserscheinungen breit? "Ganz und gar nicht", lacht Daniel Treimer, "Fußball anschauen ist cool. Aber dann juckt`s gleich wieder selbst in den Füßen. Es gibt doch nichts Schöneres, als auf dem Platz zu stehen." Bleibt also festzuhalten: Auch wenn die deutsche Mannschaft enttäuscht hat, die Fußballbegeisterung bei der Reisegruppe aus Niederbayern hat definitiv nicht gelitten...