Zimdahl ist mittlerweile Betreuer des TuS Wickrath. – Foto: Sascha Köppen

Ein Leben für den Amateurfußball: Janik Zimdahl Janik Zimdahl gestaltete ein 7,5 mal 1,5 Meter großes Banner für den TuS Wickrath und hing es unbemerkt über Nacht am Sportplatz auf

Wer war das? Diese Frage wanderte im September durch die Zuschauergruppen auf der Bezirkssportanlage in Wickrath. Das Pokalspiel des TuS Wickrath gegen den 1. FC Mönchengladbach stand an, neben dem Geschehen auf dem Platz richteten sich viele Blicke jedoch auf ein 7,5 mal 1,5 Meter großes Banner, das am Gitter über dem Tor hing.

Darauf zu sehen: das Logo des Vereins, der Schriftzug TuS Wickrath und der Löwe als Erkennungszeichen des Klubs. Niemand wusste, wer es dort über Nacht hingehangen hatte. Auch der Verein nicht. Janik Zimdahl war an diesem Tag auch am Platz, merkte, die Leute reden über das Banner. Zu erkennen gab er sich noch nicht. Die Überraschung war ihm aber geglückt. Zimdahl lebt Wickrath Der heute 17-Jährige spielte selbst bis 2019 viele Jahre in der Jugend des Vereins, musste sich nach einer Corona-Erkrankung allerdings vom Sport zurückziehen. Im Anschluss brach der Kontakt kurzzeitig ab, ehe Zimdahl eher zufällig sonntags mal wieder am Platz vorbeikam – und aus alter Verbundenheit ein Spiel der ersten Mannschaft ansah. Die Aufstiegssaison des TuS Wickrath in der Kreisliga A nahm damals gerade Fahrt auf, die Euphorie nahm langsam zu. Auch Zimdahl packte das. Also schaute er nun regelmäßig nach den Spielterminen der ersten Mannschaft, kam zum Platz und feierte am Spielfeldrand die Siege und später den Aufstieg in die Bezirksliga. Was ihm allerdings immer auffiel: Dem Sportplatz fehlt ein Hingucker.