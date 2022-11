Coach der B-Junioren der SG Zewen: Nimet Gashi (oben in der Mitte) – Foto: privat

Ein Lauf-Ass in der Kreisliga B Lange Zeit schienen sie chancenlos in der Kreisliga B Trier/Saar zu sein und kassierten Pleite um Pleite. Mittlerweile geht’s aber aufwärts mit Aufsteiger SG Zewen II. Beim jüngsten 1:1 in Olewig gab einer sein Startelfdebüt, der einst auf internationaler Bühne mitmischte – der frühere albanische 800-Meter-Spitzenläufer Nimet Gashi.

Als Topathlet trainierte Nimet Gashi früher in seinem Heimatland bis zu zehn Mal die Woche, sammelte reihenweise Titel über die 800-Meter-Distanz und wirkte sogar bei Welt- und Europameisterschaften mit. Unvergessen ist für den heute 32-jährigen Wahl-Kürenzer auch die Teilnahme an der Universiade 2013 im russischen Kasan: „Da bin ich nur um 0,3 Sekunden am Einzug ins Halbfinale gescheitert.“

In Albanien zählte er zu den Leichtathletik-Assen und wurde vom renommierten Taulant Stermasi gecoacht. Dessen wohl prominentester Schützling ist die international bekannte Luiza Gega, wiederum Gashis sehr gute Freundin. Sie gewann dieses Jahr bei der EM in München Gold über die 3000 Meter und wurde 2016 Zweite. Es war der erste Medaillengewinn des kleinen Mittelmeerstaats bei einer Leichtathletik-Europameisterschaft. Gashi studierte in der albanischen Hauptstadt Tirana Sportwissenschaften, wurde von seinem Club gefördert und konnte so über viele Jahre hinweg auf hohem Level laufen. Doch 2016 zog es ihn weg. „Uns ging es dort eigentlich gut. Doch wir wollten raus einem Land, das stark von Korruption geprägt ist, und sicherer leben.“