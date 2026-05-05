– Foto: Sascha Drenth

Das Schlusslicht kommt zunächst nicht ins Spiel, steigert sich nach der Pause – Helstorf nutzt seine Möglichkeiten und gewinnt verdient.

„Vom Niveau her war es ein lauer Sommerkick“, sagte Trainer Maik Hüneke. Seine Mannschaft fand zunächst kaum Zugriff: „Wir sind in der ersten Halbzeit gar nicht ins Spiel gekommen und mussten zudem schon früh dreimal verletzungsbedingt wechseln, jeweils wegen muskulärer Probleme.“

Der FC Gessel-Leerssen hat am 26. Spieltag der Bezirksliga Hannover Staffel 1 mit 0:2 gegen den SV Germania Helstorf verloren. Die Partie blieb dabei über weite Strecken auf überschaubarem Niveau.

Die Gäste nutzten diese Phase zur Führung. „Den ersten Treffer erzielen wir nach einem Standard. Leon Koch kann den Ball etwa sieben, acht Meter vor dem Tor annehmen und dann unhaltbar unten ins Eck schieben“, erklärte Helstorfs Trainer Matthias Maszke. Wenig später erhöhte Frederik Wiese: „Er lässt mehrere Gegenspieler stehen, geht auf den Torwart zu, der sich nicht anders zu helfen weiß und ihn foult.“ Den fälligen Strafstoß verwandelte Wiese anschließend selbst zum 2:0.

Zur Pause war die Rollenverteilung aus Sicht beider Trainer klar. „Zur Halbzeit lagen wir verdient mit 0:2 zurück“, sagte Hüneke. Gleichzeitig sah auch Maszke ungenutzte Möglichkeiten: „Wir haben es in der ersten Halbzeit versäumt, mehr Tore zu machen.“

Nach dem Seitenwechsel zeigte sich Gessel-Leerssen verbessert. „In der zweiten Halbzeit haben wir etwas angepasst und sind besser ins Spiel gekommen“, so Hüneke. Seine Mannschaft kam zu mehr Spielanteilen, blieb jedoch ohne Ertrag: „Wir hatten etwas mehr vom Spiel, konnten aber den Rückstand nicht mehr aufholen.“

Helstorf blieb dennoch gefährlich. „Im Anschluss waren wir wieder sehr großzügig mit unseren Chancen. Unsere Effizienz ist ein großes Problem“, sagte Maszke und verwies auf weitere Möglichkeiten unter anderem durch Justin Wiechens, Leon Koch und Frederik Wiese. „Zu Beginn der zweiten Halbzeit hätten wir sogar den Anschlusstreffer kassieren können, da hatten wir Glück“, ergänzte er.

Hüneke ordnete die Partie insgesamt kritisch ein: „Insgesamt müssen wir uns bei unserem Torwart bedanken, dass es nicht noch höher ausgegangen ist, weil Helstorf sich weitere Chancen erspielt hat, auch weil wir in den Zweikämpfen nicht gut genug waren.“

Am Ende stand ein verdienter Auswärtssieg. „Am Ende fahren wir mit einem 2:0-Sieg nach Hause und nehmen die drei Punkte mit“, sagte Maszke.

Durch den Erfolg verbessert sich der SV Germania Helstorf auf 32 Punkte, während der FC Gessel-Leerssen mit fünf Zählern weiterhin am Tabellenende bleibt.

FC Gessel-Leerssen – SV Germania Helstorf 0:2

FC Gessel-Leerssen: Arne Jacob, Giorgio Amicone (19. Florian Zimpelmann), Oliver Mauk, Ole Ehlers, Jannis Arslan (46. Daniel Martin), Yannik Kaschel, Maris Beuke, Jonas Lohmann, Maverick Meißner (39. Tyler Garbsch), Mika Bade (72. Arne Wolter), Linus Wichmann (83. Lukas Meyer) - Trainer: Maik Hüneke

SV Germania Helstorf: Kai-Jan Machulla, Max Rudorf, Mika Pich (46. Arne Schneekönig), Frederik Wiese, Nils Bruns, Elias Koch (75. Dominik Kluttig), Jannis Neugebauer, Leon Koch (76. Jonathan Alisch), Justin Wiechens (85. Hajo Al Mahshoush), Thorben Neugebauer, Tobias Schild (60. Marvin Bremer) - Trainer: Matthias Maszke

Schiedsrichter: Pius Göbberd

Tore: 0:1 Leon Koch (11.), 0:2 Frederik Wiese (30.)