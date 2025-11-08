Ein Landesligist, zwei C-Ligisten: Das ist das Achtelfinale im KP Köln

Die dritte Runde im Kreispokal Köln ist Geschichte und die besten 16 Teams stehen fest. Mit dem SC Blau-Weiß Köln ist nur noch ein Landesligist vertreten. Aus den Bezirksligen sind noch vier Teams dabei, die Kreisliga A stellt vier und aus der Kreisliga B fünf Teams. Auch zwei C-Ligsten haben es bis ins Achtelfinale geschafft. Das sind die Partien!
SpVg Rheindörfer Köln-Nord - FC Germania Zündorf
SC Borussia Köln-Kalk 05 - Türkischer FC Köln
SC Germania Köln-Ossendorf - SC Borussia Köln-Kalk 05
SV Westhoven-Ensen - TSV 07 Köln-Merheim
SV Rot-Weiß Köln-Zollstock 05 - TuS Köln rechtsrheinisch
DJK Roland Köln-West - CfB Ford Köln-Niehl
Cologne 11 - SC Blau-Weiß 06 Köln
VfL Rheingold Köln-Poll - SC Köln Weiler Volkhoven
Terminiert ist das Achtelfinale für den 10. Februar 2026.
TSV 07 Köln-Merheim – SV Bergfried Leverkusen-Steinbüchel 4:2
Schiedsrichter: Frank Smok (Köln) - Zuschauer: 70
Tore: 1:0 Ramazan Dardanoglu (16.), 2:0 Ramazan Dardanoglu (23.), 2:1 Till Juber (51.), 3:1 Benjamin Eckert (64.), 4:1 Kaan Möres (88.), 4:2 Hendrik Hebbel (90.)
Turn-und Fechtgemeinde Köln-Nippes 1878 – SC Köln Weiler Volkhoven 1948 1:7
Schiedsrichter: Marina Heyse
Tore: 0:1 Juan Manuel Balestrini Alcubilla (13.), 1:1 Eyüp Senkaloglu (21.), 1:2 Vladyslav Tokarchuk (33.), 1:3 Vladyslav Tokarchuk (51.), 1:4 Marius Geertschuis (63.), 1:5 Simon Geertschuis (72.), 1:6 Dominik Knauer (85.), 1:7 Simon Geertschuis (90.)
1. FSV Köln – SV Westhoven-Ensen 0:2
Schiedsrichter: Metin Sönmez (Köln)
Tore: 0:1 Liam Besgen (31.), 0:2 Raffael Prescha (48.)
SV Rot-Weiß Köln-Zollstock 05 – SV Gremberg Humboldt 60/62 ABBRUCH (4:2)
Schiedsrichter: Patric Heeg
SC Köln-Mülheim-Nord 1919 – SC Blau-Weiß 06 Köln 1:2
Schiedsrichter: Thomas Wiggers
Tore: 1:0 Fabio Dopierala (36.), 1:1 Muhamed Sadiku (75.), 2:1 Fabio Dopierala (90.)
SC Schwarz-Weiß Köln – FC Germania Zündorf 1913 3:4
Schiedsrichter: Moritz Klusak
Tore: 0:1 Doriel Itumine (4.), 1:1 Ricky Fritzen (16.), 2:1 Enes Cukovci (18.), 2:2 Kacper Jurek (21. Foulelfmeter), 2:3 Kacper Jurek (39.), 3:3 Ricky Fritzen (77. Foulelfmeter), 3:4 Maksym Marushcak (92.)
FC Energie Köln – DJK Roland Köln-West SPIELWERTUNG (0:2)
FC Süryoye Köln – VfL Rheingold Köln-Poll 1912 0:2
Schiedsrichter: Karl-Jörg de Jong (Hamminkeln)
Tore: 0:1 Bleron Syla (10.), 0:2 Bleron Syla (78.)
SV Auweiler-Esch 59 – SC Germania Köln-Ossendorf 1894 2:3
Tore: 0:1 Marten Imping (35.), 2:2 Hamza Dian (80.), 2:3 Marten Imping (89.)
TuS Köln rechtsrheinisch 1874 – ESV Olympia Köln 3:1
Tore: 1:0 Deniz Seker (15.), 2:0 Sebastian Heckner (55.), 2:1 Lennard Jarvis (65.), 3:1 Recep Karaman (68.)
SC Borussia Köln-Kalk 05 – SC Borussia Lindenthal-Hohenlind 2:1
Schiedsrichter: Yusuf Calkam
Tore: 1:0 Jimmy Mbiyavanga (44.), 1:1 Florian Hensel (73.), 2:1 Kennedy Loritz (90.+1 Foulelfmeter)
Gelb-Rot: Burak Akduman (64./SC Borussia Köln-Kalk 05/)
Gelb-Rot: Dogukan Tasli (76./SC Borussia Köln-Kalk 05/)
Rot: Burhan Akduman (90./SC Borussia Köln-Kalk 05/)
RSV Rath-Heumar 1920 – Türkischer FC Köln 2001 0:2
Schiedsrichter: Denis Wiegand - Zuschauer: 50
Tore: 0:1 Anil Capkin (72.), 0:2 Tugra-Süleyman Koc (83.)
Köln Trabzonspor – SpVg Rheindörfer Köln-Nord 1:4
Tore: 0:1 Emre Aydogan (28.), 0:2 Tom-Luca Klein (45. Foulelfmeter), 0:3 David Meyes (68.), 1:3 Ajdin Salkic (76.), 1:4 Maximilian Reuten (90.)
Cologne 11 – TuS Köln-Stammheim 1889 5:4
Schiedsrichter: Paul Rosenau
Tore: 0:1 Mike Hessel (14.), 1:1 Claudius Ludwig (25.), 2:1 Timm Stumpf (30.), 2:2 Ray Comes (35.), 2:3 Ray Comes (38.), 3:3 Timm Stumpf (62.), 4:3 Claudius Ludwig (65.), 4:4 Tim Luca Schiffgen (90.+3), 5:4 Timm Stumpf (94.)
RSV Urbach 1912 – CfB Ford Köln-Niehl 09/52 0:3
Torschützen: unbekannt
FC Chorweiler 2022 – SV Schlebusch 2:1
Zuschauer: 400
Tore: 1:0 Kai Wauschkuhn (11.), 2:0 Ilias Fakhir (74.), 2:1 Mathias Janeczko (90.+3)