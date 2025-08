Ein Landesliga-Spieltag mit doppelter Bedeutung

Am vergangenen Wochenende hatte in den Landesligen Mitte und Südost der 4. Spieltag eine besondere Bedeutung. In beiden Klassen wurde in den jeweiligen Sommertagungen diese Runde als erste Qualifikationsrunde für den Bayerischen Toto-Pokalwettbewerb 2026/2027 ausgelost. Neben den Dritt- und Regionalligisten - ausgenommen sind die Zweitvertretungen der Profi-Klubs - sowie den 22 Kreissiegern qualifizieren sich zahlreiche Teams aus der Bayern- und Landesliga für die erste Hauptrunde, die traditionell im kommenden Juli über die Bühne gehen wird. Bei fünf Partien, die nach Ablauf der regulären Spielzeit keinen Sieger gefunden hatten, mussten das Elfmeterschießen über ein Weiterkommen entscheiden. In der Landesliga Mitte hatten der SV Etzenricht, die DJK Vornbach und der SSV Eggenfelden das bessere Ende für sich. In der "Südost" setzten sich der FC Schwabing und der SV Aubing München vom ominösen Punkt aus durch.

Der Weg bis in die erste Hauptrunde ist allerdings weit, denn es gibt noch ein zweite und dritte Qualifikationsrunde. Die 44 Landesligisten aus den fünf Staffeln - in der Nordost-Gruppe wurde der 3. Spieltag als Runde eins ausgelost, in der Nordwest die 13. Runde, in der Südwest Spieltag Nummer 5 - werden zunächst in regionale Gruppen eingeteilt. Die Begegnungen werden ausgelost und der erstgezogene Verein hat Heimrecht. Der SV Murnau, der gegen die SpVgg Unterhaching II ran musste, kann in der zweiten Toto-Pokal-Qualifikationsrunde kein weiteres Freilos erhalten. Die entsprechenden Begegnungen werden ausgelost. Die 22 Sieger der zweiten Toto-Pokal-Qualifikationsrunde müssen bis spätestens Ostermontag, den 06. April 2026, ermittelt werden. Offizieller Spieltermin ist der 21. Februar 2026.





Die für die dritte Toto-Pokal-Qualifikationsrunde qualifizierten Mannschaften der Bayern- und Landesligen werden in regionale Gruppen eingeteilt. Die Vereine der regionalen Gruppen werden in zwei getrennte Töpfe gegeben (Topf 1: Landesliga, Topf 2: Bayernliga). Die Spiele werden ausgelost, zunächst Topf 1 → Zulosung aus Topf 2. Sollten sich anschließend in einem Topf keine Lose mehr befinden, wird aus dem verbliebenen Lostopf gegeneinander gelost. Der niederklassige bzw. der erstgezogene Verein hat Heimrecht. Der reguläre Spieltermin ist voraussichtlich für den Juli 2026 geplant. Der genaue Modus wird je nach Anzahl der Teilnehmer für die erste Toto-Pokal-Hauptrunde 2026/2027 ermittelt. Dieser wird zeitnah nach Beendigung der Meisterschaftsspielrunde 2025/2026 bekannt gegeben.