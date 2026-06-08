Ein Landesliga-erprobter Offensivmann für Roding

Rodings Sportliche Leiter Rolf Hermes (Mitte) und Christian Fleischmann (rechts) präsentieren Neuzugang David Moliaf. – Foto: Johannes Bucher

Der großgewachsene Engländer bringt reichlich Erfahrung aus der Bayern- und Landesliga mit und zeichnet sich insbesondere durch seine Vielseitigkeit aus. Dank seiner Beidfüßigkeit kann Moliaf sowohl auf den Flügelpositionen als auch im offensiven Zentrum eingesetzt werden. „Die Verpflichtung von David freut uns sehr, weil wir dadurch einen enormen Zugewinn an Qualität und Erfahrung für unsere Mannschaft erhalten. Zudem ist er offensiv äußerst variabel einsetzbar, was ihn noch wertvoller macht. In den Gesprächen waren wir sehr schnell auf einer Wellenlänge. Er schätzt die professionelle Arbeitsweise unseres Trainers Andreas Klebl und konnte sich mit unserer sportlichen Ausrichtung sofort identifizieren. Auch menschlich haben wir uns hervorragend verstanden. Deshalb sind wir überzeugt, dass er sowohl sportlich als auch charakterlich hervorragend zu uns passt. Mehrere Vereine waren an David interessiert, weshalb wir uns umso mehr freuen, dass er sich für den TB 03 Roding entschieden hat“, erklären die beiden Sportlichen Leiter Rolf Hermes und Christian Fleischmann.



Der britische Staatsbürger wurde in Bonn geboren, verbrachte jedoch den Großteil seiner Kindheit im englischen Manchester. Seine fußballerische Ausbildung begann er bei seinem Heimatverein Swinton FC. Im Jugendbereich wechselte er anschließend zu Ashton United FC, wo er bereits im Alter von 16 Jahren erste Einsätze im Herrenbereich absolvierte. Mit 20 Jahren zog es Moliaf zurück nach Deutschland. Hier sammelte er unter anderem Erfahrungen in der Bayernliga beim SV Donaustauf sowie in der Landesliga beim SV Schwandorf-Ettmannsdorf. Zuletzt stand er beim TB/ASV Regenstauf in der Bezirksliga Süd unter Vertrag. Insgesamt hat Moliaf 49 Landesliga-Einsätze (vier Tore) zu Buche stehen. In der kommenden Saison wird er beim TB 03 Roding mit der Rückennummer 17 auflaufen.



