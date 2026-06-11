 2026-06-11T13:43:19.051Z

Allgemeines

Ein längst überfälliges Urteil entscheidet die Meisterschaft

Der SV Hochdorf steigt auf

von Lukas Karrer (BZ) · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser
Die Fußballer des TSV Alemannia Freiburg-Zähringen (in blau) und des SV Hochdorf (grün) lieferten sich ein spannendes Fernduell um den direkten Aufstieg in die Kreisliga A.
Die Fußballer des TSV Alemannia Freiburg-Zähringen (in blau) und des SV Hochdorf (grün) lieferten sich ein spannendes Fernduell um den direkten Aufstieg in die Kreisliga A. – Foto: Avelina Adolph

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KL B II Freiburg
Hochdorf

Der SV Hochdorf ist Meister der Fußball-Kreisliga B, Staffel II. Ein überfälliges Urteil hat die Entscheidung herbeigeführt. Es überwiegt Unverständnis.

Es heißt: Fällt ein Schiedsrichter im Fußball nicht auf, dann hat er ein gutes Spiel gemacht. Unauffällig, aber greifbar – so wünschen es sich die Protagonisten auf dem Rasen auch von den Entscheidungsträgern im Hintergrund. Das war in der Kreisliga B, Staffel II, so nicht der Fall. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.