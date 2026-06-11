Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Ein längst überfälliges Urteil entscheidet die Meisterschaft
Der SV Hochdorf ist Meister der Fußball-Kreisliga B, Staffel II. Ein überfälliges Urteil hat die Entscheidung herbeigeführt. Es überwiegt Unverständnis.
Es heißt: Fällt ein Schiedsrichter im Fußball nicht auf, dann hat er ein gutes Spiel gemacht. Unauffällig, aber greifbar – so wünschen es sich die Protagonisten auf dem Rasen auch von den Entscheidungsträgern im Hintergrund. Das war in der Kreisliga B, Staffel II, so nicht der Fall. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.