Ein längst überfälliges Urteil entscheidet die Meisterschaft

Die Fußballer des TSV Alemannia Freiburg-Zähringen (in blau) und des SV Hochdorf (grün) lieferten sich ein spannendes Fernduell um den direkten Aufstieg in die Kreisliga A. – Foto: Avelina Adolph

Es heißt: Fällt ein Schiedsrichter im Fußball nicht auf, dann hat er ein gutes Spiel gemacht. Unauffällig, aber greifbar – so wünschen es sich die Protagonisten auf dem Rasen auch von den Entscheidungsträgern im Hintergrund. Das war in der Kreisliga B, Staffel II, so nicht der Fall. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.