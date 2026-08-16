Ein Lachen für Sambia: RSC-Trikots auf Weltreise

Der Rahlstedter SC hat eine besondere Aktion auf den Weg gebracht. Unter dem Motto „Ein Lachen für Sambia“ sammelte der Verein gut erhaltene, nicht mehr benötigte Trikots und schickte sie nach Afrika. Dort sind die Sachen inzwischen angekommen - und die Bilder, die den RSC erreichten, zeigen genau das, worum es bei dieser Aktion ging: Freude, Stolz und leuchtende Augen.
Entstanden war der Kontakt über Finn Ahrens, einen ehemaligen Spieler der 2. Herren des Rahlstedter SC. Ahrens fragte beim Verein an, ob Trikots für Kinder und Jugendliche in Sambia zur Verfügung gestellt werden könnten. Die Antwort des Vereins fiel eindeutig aus. In den Vereinsmedien schreibt der RSC: „Natürlich: Sehr gerne!“
Danach wurde in Rahlstedt nicht lange geredet, sondern gehandelt. Der Verein sah sein Lager durch, sammelte Trikots zusammen, packte Kartons und schickte die Sachen auf die Reise. Nun kam die Nachricht, auf die alle gewartet hatten: Die Trikots sind angekommen.
Für den RSC ist das mehr als eine kleine Sachspende. Der Verein beschreibt die Rückmeldung aus Sambia als besonderen Moment: „Strahlende Gesichter, leuchtende Augen und jede Menge Freude. Genau für solche Momente lohnt es sich, über den eigenen Tellerrand zu schauen.“
Genau darin steckt die Stärke dieser Aktion. Was in einem Vereinslager irgendwann aussortiert wird oder keine Verwendung mehr findet, kann an anderer Stelle großen Wert haben. Vielleicht ist es für ein Kind sogar das erste richtige Trikot, mit dem es stolz auf einem Fußballplatz steht.
Der Rahlstedter SC formuliert es selbst sehr passend: „Fußball verbindet. Über Grenzen, Entfernungen und Kontinente hinweg.“ Ein kleines Stück RSC ist nun in Sambia unterwegs - und sorgt dort bei Kindern und Jugendlichen für zusätzliche Freude am Fußball.
Die Aktion ist zugleich ein Denkanstoß. Viele Vereine haben Material, das nicht mehr genutzt wird, aber noch gut erhalten ist. Trikots, Trainingskleidung oder andere Ausrüstung müssen nicht in Kisten verschwinden, wenn sie anderswo noch gebraucht werden können.
Für den Rahlstedter SC ist die Reise der Trikots nach Sambia deshalb eine schöne Erinnerung daran, dass Amateurfußball weit über Ergebnisse, Tabellen und Spieltage hinausgehen kann. Manchmal reicht ein Karton voller Trikots, um Menschen weit entfernt ein Stück Freude zu schenken.
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