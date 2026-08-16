Ein Lachen für Sambia: RSC-Trikots auf Weltreise Eine schöne Aktion des Rahlstedter SC: Nicht mehr benötigte Trikots wurden gesammelt, verpackt und nach Sambia geschickt. Dort sorgen sie nun bei Kindern und Jugendlichen für große Freude. von red · Heute, 07:30 Uhr · 0 Leser

Das Logo des RSC. – Foto: Red/KI

Der Rahlstedter SC hat eine besondere Aktion auf den Weg gebracht. Unter dem Motto „Ein Lachen für Sambia“ sammelte der Verein gut erhaltene, nicht mehr benötigte Trikots und schickte sie nach Afrika. Dort sind die Sachen inzwischen angekommen - und die Bilder, die den RSC erreichten, zeigen genau das, worum es bei dieser Aktion ging: Freude, Stolz und leuchtende Augen.

Werde FuPa-Fotograf und teile deine Schnappschüsse mit der Hamburg-Community! >>> Folge FuPa Hamburg auf WhatsApp Entstanden war der Kontakt über Finn Ahrens, einen ehemaligen Spieler der 2. Herren des Rahlstedter SC. Ahrens fragte beim Verein an, ob Trikots für Kinder und Jugendliche in Sambia zur Verfügung gestellt werden könnten. Die Antwort des Vereins fiel eindeutig aus. In den Vereinsmedien schreibt der RSC: „Natürlich: Sehr gerne!“ Trikots gehen auf Weltreise Danach wurde in Rahlstedt nicht lange geredet, sondern gehandelt. Der Verein sah sein Lager durch, sammelte Trikots zusammen, packte Kartons und schickte die Sachen auf die Reise. Nun kam die Nachricht, auf die alle gewartet hatten: Die Trikots sind angekommen.

Für den RSC ist das mehr als eine kleine Sachspende. Der Verein beschreibt die Rückmeldung aus Sambia als besonderen Moment: „Strahlende Gesichter, leuchtende Augen und jede Menge Freude. Genau für solche Momente lohnt es sich, über den eigenen Tellerrand zu schauen.“ Genau darin steckt die Stärke dieser Aktion. Was in einem Vereinslager irgendwann aussortiert wird oder keine Verwendung mehr findet, kann an anderer Stelle großen Wert haben. Vielleicht ist es für ein Kind sogar das erste richtige Trikot, mit dem es stolz auf einem Fußballplatz steht.