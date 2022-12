Ein kuschliges Plätzchen zum Überwintern Teaser KOL NORD: +++ Mit einem Sieg beim Kellerkind SG Lahnfels hätte Gladenbach Rang 3 sicher. Silberg/Eisenhausen hat derweil eine enorm hohe Festung zu stürmen, die auf dem Cappeler Köppel +++

MARBURG-BIEDENKOPF/FRANKENBERG - Das Hinterländer Duo der Fußball-Kreisoberliga Nord mobilisiert nach einem kräftezehrenden Jahr die Reserven für die letzten Aufgaben vor der Winterpause, die der Gladenbacher SC auf dem dritten Rang genießen will. Ein Sieg beim Kellerkind SG Lahnfels muss am Samstag (14 Uhr) her, will die Waldschmidt-Truppe auf Schlagdistanz dem Platz bleiben, der in die Gruppenliga-Relegation führt. Im einzigen Sonntagsspiel (14 Uhr) gastiert die SG Silberg/Eisenhausen bei der Heimmacht FSV Cappel und will den Favoriten trotz personeller Probleme ärgern. Aufsteiger SG Versbachtal hat sich mit der Derbypleite in Gladenbach bereits in die Weihnachtsferien verabschiedet.