Ein Kurzer Hoffnungsschimmer für Fatihspor gegen Burgaltendorf Bezirksliga, Gruppe 6: Nach der deftigen 2:12-Pleite in der Vorwoche, zeigte sich Fatihspor Essen von einem anderen Gesicht. Den Tabellenvierten SV Burgaltendorf hatte das Kellerkind sogar kurz in den Seilen. von Markus Becker · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser

Fatihspor Essen braucht den dringen Turnaround. – Foto: IMAGO/ Funke Foto Services

Im Vergleich zur 2:12-Schlappe gegen den VfB Frohnhausen in der Vorwoche war die Bank bei Fatihspor Essen fast schon wieder üppig besetzt. So durfte das Team von Adem Durmus sogar auf den großen Coup gegen den SV Burgaltendorf hoffen, letztlich ging der Abstiegskandidat aber wieder leer aus.

Besonders wichtig war bei Fatihspor die Rückkehr eines etatmäßigen Keepers. Zwölf Gegentore gegen Frohnhausen waren nämlich auch darauf zurückzuführen, dass der Klub nur einen gelernten Feldspieler zwischen die Pfosten stellen konnte. So., 19.04.2026, 15:00 Uhr SV Burgaltendorf Burgaltend. Fatihspor Essen 2001 Fatihspor 3 2 Abpfiff

Und die Gäste starteten mutig. Mit einem frühen Doppelschlag überraschten sie den Tabellenvierten: Orhan Dombayci traf in der 15. Minute, Kaan Karakus legte wenig später nach (23.). Burgaltendorf war kalt erwischt. Trainer Andreas Krippel erklärte anschließend: "Wir haben uns viel für dieses Spiel vorgenommen. Wollten sehr aktiv in den ersten Minuten sein, leider haben wir das ab der ersten Minute nicht umsetzen können." Burgaltendorf dreht die Partie Noch vor der Pause gelang den Gastgebern die Korrektur der Anfangsphase. Kai Nakowitsch (29.) und Schevan Rascho (36.) stellten auf 2:2. Kurz nach dem Seitenwechsel brachte Michael Siminenko (47.) den SV Burgaltendorf erstmals in Führung.

So., 26.04.2026, 15:00 Uhr Fatihspor Essen 2001 Fatihspor Vogelheimer SV Vogelheim 15:00 PUSH