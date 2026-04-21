Ein Kurzer Hoffnungsschimmer für Fatihspor gegen Burgaltendorf

Im Vergleich zur 2:12-Schlappe gegen den VfB Frohnhausen in der Vorwoche war die Bank bei Fatihspor Essen fast schon wieder üppig besetzt. So durfte das Team von Adem Durmus sogar auf den großen Coup gegen den SV Burgaltendorf hoffen, letztlich ging der Abstiegskandidat aber wieder leer aus.
Besonders wichtig war bei Fatihspor die Rückkehr eines etatmäßigen Keepers. Zwölf Gegentore gegen Frohnhausen waren nämlich auch darauf zurückzuführen, dass der Klub nur einen gelernten Feldspieler zwischen die Pfosten stellen konnte.
Und die Gäste starteten mutig. Mit einem frühen Doppelschlag überraschten sie den Tabellenvierten: Orhan Dombayci traf in der 15. Minute, Kaan Karakus legte wenig später nach (23.). Burgaltendorf war kalt erwischt.
Trainer Andreas Krippel erklärte anschließend: "Wir haben uns viel für dieses Spiel vorgenommen. Wollten sehr aktiv in den ersten Minuten sein, leider haben wir das ab der ersten Minute nicht umsetzen können."
Noch vor der Pause gelang den Gastgebern die Korrektur der Anfangsphase. Kai Nakowitsch (29.) und Schevan Rascho (36.) stellten auf 2:2. Kurz nach dem Seitenwechsel brachte Michael Siminenko (47.) den SV Burgaltendorf erstmals in Führung.
Weitere Treffer fielen nicht mehr. Fatihspor hielt defensiv besser dagegen als in der Vorwoche, konnte offensiv jedoch nicht mehr nachlegen.
"Es sind drei Punkte. Keine spielerisch schönen drei Punkte, aber vielleicht müssen wir das in dieser Phase einfach mal mitnehmen", sagte Krippel nach dem Spiel. Für Burgaltendorf endete damit eine Serie von drei sieglosen Spielen.
Fatihspor dagegen bleibt tief im Tabellenkeller stecken. In der gesamten Rückrunde fehlt weiterhin ein Sieg, der Rückstand wächst: Vier Punkte beträgt der Abstand auf den Relegationsplatz, fünf auf das rettende Ufer. Der Auftritt gegen Burgaltendorf macht zwar Hoffnung, doch sollte auch gegen den Vogelheimer SV am 26. April nichts Zählbares gelingen, dürfte die Lage zunehmend kritisch werden.