Ein kurioser Spielabbruch und viele offene Fragen beim FV Windenreute

Symbolbild – Foto: Seeger

In der Kreisliga B, Staffel II, endete die Partie zwischen dem FV Windenreute und Türkgücü Freiburg ungewöhnlich. Der Schiedsrichter brach die Begegnung in der Schlussphase vorzeitig ab.

Erneut ist ein Kreisliga-B-Spiel der Staffel II vorzeitig abgebrochen worden. Zum zweiten Mal wenige Minuten vor dem Abpfiff, beide Male mit dem selben Unparteiischen. Im November beendete er die Begegnung zwischen dem SV Biederbach und dem FV Hochburg beim Stand von 3:3 in der Nachspielzeit. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.