Ein Kultturnier feiert Geburtstag: 30 Jahre Günter-Obermeier-Cup

Es ist wieder soweit: Das bekannte Freizeit-Hallenturnier "Günter-Obermeier-Cup" findet am kommenden Samstag, den 29. November wieder in Fürstenstein statt. Und dieses Mal ist es eine ganz besonderes Event: Denn der "GOC" feiert Jubiläum: Insgesamt schon zum 30. Mal wird das Hallenspektakel vom FC Bayern-Stammtisch "Gugga`relln" und vom TSV Nammering in der Fürstensteiner Dreifachturnhalle organisiert und veranstaltet. Allemal ein Grund zum Feiern! Dabei wird mit Rundum-Bande und nach den alten Hallenregeln gespielt, 20 Freizeit-Mannschaften nehmen teil.

Das Eröffnungsspiel startet bereits um 09:00 Uhr mit der Partie Wacker Durchsaufen gegen Energie Kopfnuß. In 40 Vorrundenspielen werden die acht besten Mannschaften gesucht, die dann anschließend ab dem Viertelfinale, so etwa gegen 17:00 Uhr, in K.o.-Spielen die beiden Endspielteilnehmer ermitteln werden. Das Finale soll etwa um 18:45 Uhr über die Bühne gehen.

Der Modus hat sich im Vergleich zum Vorjahr nicht geändert. Jedes Team hat vier Vorrundenpartien. Die Ergebnisse werden in eine Tabelle eingerechnet, in der alle 20 teilnehmenden Mannschaften geführt werden. Die acht besten Teams der Vorrunde ziehen dann in das Viertelfinale ein. Das auch in der Champions-League angewandte Format verspricht bis zum letzten Spiel jede Menge Spannung.

Die Favoriten

Zum Favoriten-Kreis zählt natürlich der Titelverteidiger FC Winnetou um den Hutthurmer Stürmer Sebastian Loibl – dieser war in den zwei vergangenen Jahren Torschützenkönig.

Neben dem Champion von 2024 zählen folgende Teams zu den Favoriten:

der dreifache Turniersieger FC Hanloh – u.a. mit dem SVS-Trainer Manuel Mörtlbauer, Stefan Pecher und dem Schöllnacher Torjäger Miroslav Kral

die "Groanada Buam" – eigentlich die gesamte Bezirksliga-Truppe des SV Grainet um Torjäger Julian Sammer und Spielmacher Niklas Bösl

der FC Bayern-Fanclub "de roudn Woifstoana" – die letzten Jahre immer mindestens im Halbfinale – jedoch für den ganz großen Coup reichte es nie

Cafè Bergland United – der Truppe um "Dreisessel-Maradona" Stefan Mittendorfer geht’s ähnlich – immer vorn dabei, aber noch nie das Turnier gewonnen

FC Balkan – der Vorjahreszweite ist angeblich heuer noch besser aufgestellt als 2024

Locki`s Taxi Guests – die bunte Truppe um den Bogener Spielmacher Michael Faber und dem Oberdiendorfer Torjäger Fabian Schwarz gehört jedes Jahr zum Favoritenkreis

Auf die vier besten Teams warten schöne Pokale, außerdem werden noch der Torschützenkönig, der beste Torwart und der beste Spieler des Turniers gekürt. Der Turniersponsor "11 Teamsports" aus Vilshofen sponsert für die Mannschaften auf Platz eins, zwei und drei jeweils mit Sach-Gutscheine.

Die Spiele stehen unter der Leitung der beiden Schiedsrichter Freddy und Julian Jedersberger, beide vom TSV Nammering. Das Turnier wird von Rudi Koller moderiert und musikalisch angeheizt, er wird unterstützt von Stephan Traxinger und Benedikt Koller bei der Zeitnahme und von Andrè Greiner und Sebastian Koller am Live-Ticker. Die Siegerehrung findet im Rahmen des "Kultball des Dreiburgenlands" statt, der im Vereinsheim des TSV Nammering ausgerichtet wird und wo auf zwei Areas getanzt und gefeiert wird.