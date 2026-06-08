Ein Krimi bis zum Schluss: Die Chronik des letzten Kreisliga-Spieltag

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Schrecksekunden, Stimmungskiller - und der ständige Blick auf die anderen Plätze: Die Entscheidungen über Auf- und Abstieg fielen erst in den Schlussminuten.

15:59 Uhr: Der Ball rollt als Erstes in Ottendorf. „Es wäre ein Traum, wenn Hagen gewinnt und Bargstedt noch absteigt“, ist an der Bretterbude seitens der A/O-Kundschaft zu hören. Der Fußball-Nachmittag ist eröffnet.

Die Ausgangslage vor dem letzten Spieltag: Bützfleth (59 Punkte) führt die Tabelle an. Dahinter stehen Stade II (59) und Wiepenkathen (57). Im Keller belegen Hedendorf und Bargstedt (beide 33) die letzten Plätze über dem Strich, Hagen (31) steht dahinter auf dem ersten Abstiegsplatz. Anpfiff!

16:15 Uhr: Niklas Offermann belebt den Hagener Herzschlag mit seinem Führungstor „Die Hoffnung war voll da“, sagt Coach Mats Börger. „Wir haben eine gute erste Halbzeit gespielt.“

16:14 Uhr: Süleyman Yaman sorgt mit seinem Führungstreffer für die erste Bewegung auf der Ergebnistafel: Bützfleth nimmt Kurs auf die Bezirksliga. „Wir wollten früh in Führung gehen, um befreit aufspielen zu können“, erklärt Coach Can Yildiz. Wiepenkathen und Stade egalisieren sich derweil gegenseitig.

Stimmungskiller in Hagen, schneller Ausgleich in Ahlerstedt

16:25 Uhr: Schrecksekunde für die VSV – A/O geht in Führung! „Wir waren über die Ergebnisse informiert“, sagt Hedendorfs Trainer Frank Dorenz...

16:30 Uhr: ..., der sich wenig später über den schnellen Ausgleich freuen durfte. „Alle waren da und angezündet“, lobt Dorenz.

16:42 Uhr: Bekommt Bützfleth die Meisterflatter? Bargstedt wehrt sich gegen den drohenden Abstieg und gleicht aus.

16:47 Uhr: Stimmungskiller in Hagen. Mit einer feinen Einzelaktion befördert Bliedersdorfs Jonas Pfau den SSV unter den Strich.

Führung für Bliedersdorf - War es das für Hagen?

16:58 Uhr: In den Kabinen in Ottendorf wurden die Ergebnisse nicht kommuniziert. Trotzdem erkundigen sich die Spieler vereinzelt nach den Zwischenständen, bevor es weitergeht.

17:07 Uhr: Hagen gerät ins Hintertreffen. Bliedersdorf dreht das Spiel.

17:17 Uhr: Ehlers vom Punkt – 3:1 für Bliedersdorf. War es das für Hagen? „Zu dem Zeitpunkt habe ich nicht gedacht, dass wir zurückkommen“, sagt Trainer Börger.

17:19 Uhr: Bewegung im Titelrennen. Yaman bringt Bützfleth in Führung und schließt die Meistertür für seine beiden Verfolger.

17:30 Uhr: Bargstedts Mirco Lemmermann verschießt einen Elfmeter zum möglichen 2:2. „Da ist bei mir eine Welt zusammengebrochen“, verrät Trainer Maik Ohlandt.

Bestellsturm auf die Bretterbude, Hagen schnuppert am Klassenerhalt

17:33 Uhr: Hagen wehrt sich gegen Bliedersdorf mit dem offenen Visier – nur noch 2:3.

17:47 Uhr: Die Ereignisse überschlagen sich: Hedendorf bleibt mit dem Schlusspfiff drin und plant den Bestellsturm auf die Bretterbude. Dort heißt es aus A/O-Sicht: „Die Hoffnung lebt.“ Erzrivale Bargstedt hatte zwar gerade auf 2:2 gestellt, doch auch Hagen schnupperte mit dem 3:3 am Klassenerhalt.

17:48 Uhr: In Wiepenkathen schwappt der Bargstedter Ausgleich auf den Platz über. „Wir haben dann geöffnet, weil wir ein Tor brauchen“, sagt Trainer Nils Zielesniak.

„Ekstase pur“ in Bargstedt

17:51 Uhr: Die Aufholjagd bleibt unbelohnt. Hagen stürmt mit Torwart Offermann und Trainer Börger. „Wir haben alles nach vorne geworfen“, so Börger. „Es hat aber nicht gereicht.“ Mit dem Remis steigt Hagen aus der Kreisliga ab.

17:53 Uhr: Yaman zum Dritten! „Ekstase pur“, jubelt Trainer Yildiz. Bützfleth steigt als Kreismeister in die Bezirksliga auf.

17:55 Uhr: Der Siegtreffer war Wiepenkathen ohnehin nicht mehr gelungen, der TSV verlängert damit die Spielzeit und trifft dort auf den TSV Geversdorf. „Vor dem Spiel konnten wir nur gewinnen“, sagt Zielesniak. „Das heutige Spiel war die Generalprobe für das Aufstiegsspiel.“

Dass sich Bjarne Mahler in der Anfangsphase das Handgelenk brach, überschattete die Begegnung. Insgesamt beobachtete Wischhafens Trainer Norman Pehmüller eine „Null-Bock-Einstellung“. Mulsum Kjell Heitmann stellte mit seinem Viererpack auf 30 Saisontore und sicherte sich die Torjäger-Kanone. Tore: 0:1 (4.) Heitmann, 0:2 (13.) Müller, 0:3 (18.) F. Marzog, 1:3 (25.) Marchuk, 1:4 (30.) F. Marzog, 1:5 (39., Elfm.) Heitmann, 1:6 (44.) F. Marzog, 1:7 (45.) N. Gerken, 1:8 (46.) Goosmann, 2:8 (54.) Vagt, 2:9 (71.), 2:10 (73.) beide Heitmann, 2:11 (83.) Höck, 2:12 (89.) Vespermann.

Immenbeck behauptet den fünften Platz, der ASC stand schon vor der Partie als Siebter fest. Ray Böttcher war mit einem Dreierpack der Matchwinner. Tore: 1:0 (6., ET) Graes, 2:0 (16.), 3:0 (31.), 4:0 (64.) alle Böttcher.

Himmelpforten fand erst in der Schlussphase auf die Ergebnistafel und beendet die Spielzeit auf dem neunten Rang. Lühe kommt als Sechster ins Ziel. Tore: 0:1 (6.), 0:2 (6., 58.) beide Hennrich, 0:3 (65.) Maimeskul, 0:4 (67.) Welskopp, 1:4 (85.) Bösch, 2:4 (90.) Jungclaus.