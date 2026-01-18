Ein Kreistags-Marathon in Schwaben In den Kreisen Augsburg, Donau und Allgäu stehen ab Mittwoch Neuwahlen und weitere Abstimmung auf dem Plan

Das erste Halbjahr 2026 steht beim Bayerischen Fußball-Verband ganz im Zeichen von Wahlen. Bei den drei Kreistagen Augsburg, Donau und Allgäu, die von Mittwoch bis Freitag in Schwaben über die Bühne gehen, können die Vereinsvertreter entweder die bisherige Führungscrew bestätigen oder neue Kandidaten wählen.

Den Anfang macht der Kreis Augsburg am 21. Januar (19 Uhr) in der Stadthalle Neusäß, wo sich übrigens die Verbands- und Vereinsvertreter noch einmal am 5. März (19 Uhr) treffen. Dann zum schwäbischen Bezirkstag.

Im Kreis Donau geht es tags darauf am 22. Januar (19 Uhr) im Dillinger Stadtsaal weiter, wo sich der bisherige Kreisvorsitzende Josef Wiedemann nicht mehr zur Wahl stellt. Auch Kreisspielleiter Jürgen Friedrich scheidet auf eigenen Wunsch hin aus. Für die Veranstaltung in Dillingen hat der Verein SV Wechingen einen Antrag zum Frauen- und Mädchenfußball gestellt. Dabei geht es um U18-Juniorinnen, die dem Mädchenspielbetrieb eigentlich entwachsen sind. Während bei den männlichen Kollegen eine Rückstellung möglich ist, fehlt diese beim weiblichen Nachwuchs. Wechingen beantragt die Anpassung der Regelungen an den Männer-/Junioren-Bereich, wonach im Großfeld drei, bei Neuner-Teams zwei und bei Siebener-Teams eine U18-Spielerin bei den U17-Juniorinnen mitwirken können. Wird der sinnvolle Antrag befürwortet, geht er zur weiteren Abstimmung an den Bezirkstag.