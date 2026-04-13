Ein Kreisoberliga-Topspiel wie es im Buche steht

Dillenburg/Wetzlar. Der FSV Braunfels hat in der Fußball-Kreisoberliga West seinen Aufstiegswillen unter Beweis gestellt und beim direkten Verfolger TSV Bicken mit 4:3 triumphiert. Damit hat der Spitzenreiter – bei einem ausgetragenen Spiel weniger – nun vier Punkte Vorsprung auf die Mittenaarer, die in der kommenden Saison als Spielgemeinschaft mit dem TSV Ballersbach einen Neuanfang in der Kreisoberliga angehen wollen. Auch der FC Amedspor Wetzlar untermauerte seine Ambitionen und watschte im Heimspiel die TSF Heuchelheim II mit 7:0 ab. Im Dillkreis-Duell zwischen dem SSV Sechshelden und dem noch stark in den Kampf um den Klassenerhalt involvierten SSV Medenbach gelang dem Gast etwas überraschend ein klarer 3:0-Erfolg. Keinen Sieger gab es unterdessen in der Begegnung zwischen dem TuSpo Beilstein und der SG Oberbiel. 1:1 hieß es am Ende im Greifensteiner Ortsteil.