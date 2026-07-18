Ein Kreisligist feiert den Viertelfinal-Einzug im Sparkassen-Cup

Amin Homri (31.) und Tom Jäger (87.) haben den SV Einheit Bernburg ins Viertelfinale geschossen. Mit 2:0 setzte sich der Landesklasse-Absteiger beim Kreisligisten SSV Eintracht Winningen-Reinstedt durch.

Mit zwei frühen Treffern durch Stefan Schliemann (4.) und Ayden Joel Seifert (13.) wuchs die Hoffnung auf eine Sensation. Diese blieb am Ende jedoch aus: Nach 0:2-Rückstand sicherte sich der Landesligist SV 09 Staßfurt vor 150 Zuschauern noch das Weiterkommen beim Kreisligisten. Max Dittwe (42.), Doppelpacker Pascal Krietsch (43., 45.), Dustin Abresche (55.) und Nick Pumptow (81.) drehten die Partie zugunsten des hohen Favoriten.

Fast 300 Zuschauer sorgten für eine stolze Kulisse beim Stadtderby zwischen dem SV Wacker Felgeleben und Union Schönebeck. Eine neuerliche Überraschung am Anger blieb allerdings aus: Angeführt von Dreierpacker Max Topfmeier löste der Landesligist seine Aufgabe beim Salzlandligisten souverän mit 5:0.

Für den einzigen Sieg eines unterklassigen Teams im Achtelfinale sorgte am Freitag der SSV Blau-Weiß Barby: Mit 4:1 setzte sich der Kreisligist gegen den Salzlandliga-Aufsteiger TSV Blau-Weiß Eggersdorf durch. Ein Doppelschlag durch Maximilian Rose (52.) und Maximilian Leon Reum (53.) ebnete den Hausherren den Weg.

Die frühe 2:0-Führung des SV Rotation Aschersleben hatte der VfB Glöthe noch egalisieren können. Am Ende aber sprachen die Kräfteverhältnisse zugunsten des Salzlandligisten. Mit einem 6:2-Erfolg beim Kreisklasse-Vertreter sicherte sich Rotation den Einzug ins Viertelfinale.

Der SV Sankt Georg Hecklingen hat sich mit allen Kräften gewehrt, der Titelverteidiger war für den Salzlandligisten allerdings nicht zu stoppen. Mit einem 4:1-Erfolg wurde der Verbandsligist seiner Favoritenrolle gerecht.

Die Paarungen im Viertelfinale des Sparkassen-Cups

Schon am Sonntag geht es im Sparkassen-Cup mit den Viertelfinals weiter. Dann kommt es zum Wiedersehen zwischen dem SV Blau-Weiß Pretzien und dem SC Seeland, die sich in der vergangenen Saison um die Kreismeisterschaft stritten. Der SV Einheit Bernburg empfängt den SV 09 Staßfurt. Der SSV Blau-Weiß Barby - als einziger verbliebener Kreisligist - begrüßt Union Schönebeck und der SV Rotation Aschersleben fordert den SC Bernburg heraus.