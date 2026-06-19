Ein Kreis schließt sich in Weida Manche Geschichten schreibt der Fußball über Generationen hinweg. In der Saison 2002/2003 standen Andreas Pohl und Matthias Hutter gemeinsam für den FC Thüringen Weida auf dem Platz. Unter Trainer Heiko Weber trugen sie das Trikot des Vereins und prägten eine erfolgreiche Zeit mit. von FC Thüringen Weida · Heute, 10:30 Uhr · 0 Leser

Mit Maurice Wagner holt der FC Thüringen Weida seinen dritten Neuzugang aus der Oberliga. – Foto: Thomas Gorlt

Mehr als 20 Jahre später schließt sich nun ein besonderer Kreis. Mit Diego Pohl spielt bereits seit mehreren Jahren der Sohn von Andreas für den FC Thüringen Weida. Nun folgt auch der Sohn von Matthias Hutter seinem Weg in die Osterburgstadt. Damit treffen sich zwei Familiengeschichten erneut beim FC Thüringen Weida und schreiben ein weiteres gemeinsames Kapitel der Vereinsgeschichte.

Maurice Wagner wechselt mit sofortiger Wirkung vom Oberligisten VFC Plauen auf den Roten Hügel. Der 20-Jährige wurde über viele Jahre im Nachwuchs des FC Erzgebirge Aue ausgebildet und besuchte dort die Sportschule. Nach seiner Zeit in der U19 folgte der Schritt in den Männerbereich zum VFC Plauen. Für den Oberligisten absolvierte er insgesamt 22 Pflichtspiele und sammelte dabei wertvolle Erfahrungen auf hohem Niveau. Die Verantwortlichen des FC Thüringen Weida beobachteten die Entwicklung des jungen Spielers bereits seit längerer Zeit. Umso größer ist die Freude, dass der Wechsel nun realisiert werden konnte. Der Weidaer Vereinspräsident zeigt sich entsprechend zufrieden: „Wir standen mit Maurice bereits seit längerer Zeit in einem engen Austausch und hätten uns natürlich schon gefreut, wenn er direkt nach seiner Zeit beim FC Erzgebirge Aue den Weg nach Weida gefunden hätte. Gleichzeitig ist es absolut nachvollziehbar, dass ein junger Spieler zunächst die höchstmögliche Spielklasse anstrebt, um weitere Erfahrungen zu sammeln und sich sportlich weiterzuentwickeln. Umso mehr freut es uns, dass wir ihn nun von unserem Weg überzeugen konnten. Gemeinsam mit unserem Partner REWE Scholz haben wir im Rahmen unserer Möglichkeiten ein attraktives Gesamtpaket geschnürt, das ihm nicht nur sportlich, sondern auch beruflich eine Perspektive bietet. Maurice erhält die Chance, hier in der Region seinen weiteren Weg zu gehen und sich langfristig zu entwickeln. Von dieser Lösung profitieren alle Beteiligten. Maurice kann seine sportlichen und beruflichen Ziele miteinander verbinden, wir gewinnen einen talentierten und ehrgeizigen Spieler für unseren Kader und stärken gleichzeitig die Zusammenarbeit mit unseren regionalen Partnern“, so Nick Schubert.

Bei REWE Scholz wird Maurice Wagner im Rahmen eines Abiturprogramms eine verkürzte Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann absolvieren. Die Zusammenarbeit zeigt einmal mehr, wie erfolgreich Sport und regionale Unternehmen Hand in Hand arbeiten können. Durch die enge Vernetzung von Verein und Wirtschaft entstehen Perspektiven, die weit über den Fußball hinausreichen und jungen Menschen langfristige Chancen in der Region eröffnen. Genau das gehört zu den zentralen Zielen des FC Thüringen Weida. Der Fußballclub möchte jungen Spielern nicht nur sportliche Entwicklungsmöglichkeiten bieten, sondern sie auch auf ihrem beruflichen Weg begleiten und in der Region verwurzeln. Der Youngster ist in der Offensive flexibel einsetzbar und fühlt sich sowohl auf den Außenbahnen als auch im Sturmzentrum wohl. Zu seinen größten Stärken zählen seine Schnelligkeit und seine Dynamik im 1 gegen 1. Mit seinen Qualitäten soll er dem Offensivspiel des FC Thüringen Weida zusätzliche Impulse und noch mehr Tempo verleihen. Maurice Wagner blickt seiner neuen Aufgabe mit großer Vorfreude entgegen und fühlt sich in seiner Entscheidung für den FC Thüringen Weida bestärkt: „Ich bin dem Verein sehr dankbar, dass mir diese Möglichkeit eröffnet wurde. Besonders bedanken möchte ich mich bei Nick Schubert, der sich in den vergangenen Wochen sehr intensiv um den Wechsel bemüht und viel Zeit investiert hat.Von Beginn an hatte ich ein sehr gutes Gefühl. Die Gespräche mit den Verantwortlichen waren offen und überzeugend. Auch der Austausch mit unserem neuen Trainer Peter Dauel hat mich in meiner Entscheidung bestärkt. Ich freue mich jetzt darauf, die Mannschaft kennenzulernen, gemeinsam erfolgreich zu sein und die kommende Zeit in Weida anzugehen“.





Auf seinem bisherigen Weg konnte Maurice Wagner stets auf die Unterstützung seiner Familie zählen. Besonders sein Großvater Rainer Wagner spielte dabei eine wichtige Rolle. Während einer längeren Verletzungsphase im Nachwuchsbereich stand er seinem Enkel eng zur Seite und unterstützte ihn mit großem Einsatz bei seinem Aufbautraining. Ein Engagement, das einen wichtigen Beitrag zu seiner sportlichen Entwicklung leistete und an dieser Stelle besondere Erwähnung verdient. Nun beginnt für den Offensivspieler ein neuer Abschnitt beim FC Thüringen Weida.

Maurice Wagner wird beim FC Thüringen Weida mit der Rückennummer 10 auflaufen. – Foto: © FC Thüringen Weida