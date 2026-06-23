Ein Kreis schließt sich: Hannover 96 II holt Niko Gießelmann zurück

Mehr als 350 Pflichtspiele im Profifußball stehen in der Vita des Linksverteidigers. Nach seiner Ausbildung bei Hannover 96 wechselte Gießelmann 2013 zur SpVgg Greuther Fürth. Dort sowie später bei Fortuna Düsseldorf sammelte er 194 Einsätze in der 2. Bundesliga. Hinzu kamen 122 Bundesligaspiele für Düsseldorf und den 1. FC Union Berlin. Mit den Köpenickern sammelte er zudem internationale Erfahrungen und lief in Europa- sowie Conference-League-Partien auf. Mehr als nur ein Neuzugang Bei Hannover ist Gießelmann allerdings nicht ausschließlich als Führungsspieler vorgesehen. Parallel zu seinem Engagement in der U23 wird er seine A-Trainerlizenz absolvieren und eng mit dem neuen Trainerteam zusammenarbeiten.

Gemeinsam mit Cheftrainer Lars Barlemann und Co-Trainer Christian Schulz soll er die jungen Spieler begleiten und seine Erfahrungen weitergeben. Die Verantwortlichen sehen ihn dabei als Bindeglied zwischen Mannschaft und Trainerstab. „Für mich schließt sich jetzt nach 13 Jahren ein Kreis und ich freue mich riesig, wieder Teil der Akademie zu sein“, sagt Gießelmann. „Ich bin richtig heiß auf diese neue Aufgabe und kann es kaum erwarten, loszulegen.“ Besonders reizvoll sei für ihn die Möglichkeit, seine Erfahrungen aus der Bundesliga und 2. Bundesliga an die Nachwuchsspieler weiterzugeben.