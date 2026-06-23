Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Ein Kreis schließt sich: Hannover 96 II holt Niko Gießelmann zurück
Der frühere Bundesliga-Profi kehrt nach 13 Jahren an seine alte Wirkungsstätte zurück und soll auf sowie neben dem Platz Verantwortung übernehmen
von red · Heute, 11:02 Uhr · 0 Leser
– Foto: Verein
Als Niko Gießelmann Hannover vor 13 Jahren verließ, lag seine Profikarriere noch vor ihm. Nun kehrt der gebürtige Hannoveraner dorthin zurück, wo ein wichtiger Teil seines fußballerischen Weges begann. Die U23 von Hannover 96 hat den 34-Jährigen verpflichtet und gewinnt damit nicht nur einen erfahrenen Spieler, sondern auch eine Persönlichkeit, die künftig eine besondere Rolle innerhalb der Mannschaft einnehmen soll.
Mehr als 350 Pflichtspiele im Profifußball stehen in der Vita des Linksverteidigers. Nach seiner Ausbildung bei Hannover 96 wechselte Gießelmann 2013 zur SpVgg Greuther Fürth. Dort sowie später bei Fortuna Düsseldorf sammelte er 194 Einsätze in der 2. Bundesliga. Hinzu kamen 122 Bundesligaspiele für Düsseldorf und den 1. FC Union Berlin. Mit den Köpenickern sammelte er zudem internationale Erfahrungen und lief in Europa- sowie Conference-League-Partien auf.
Mehr als nur ein Neuzugang
Bei Hannover ist Gießelmann allerdings nicht ausschließlich als Führungsspieler vorgesehen. Parallel zu seinem Engagement in der U23 wird er seine A-Trainerlizenz absolvieren und eng mit dem neuen Trainerteam zusammenarbeiten.
Gemeinsam mit Cheftrainer Lars Barlemann und Co-Trainer Christian Schulz soll er die jungen Spieler begleiten und seine Erfahrungen weitergeben. Die Verantwortlichen sehen ihn dabei als Bindeglied zwischen Mannschaft und Trainerstab.
„Für mich schließt sich jetzt nach 13 Jahren ein Kreis und ich freue mich riesig, wieder Teil der Akademie zu sein“, sagt Gießelmann. „Ich bin richtig heiß auf diese neue Aufgabe und kann es kaum erwarten, loszulegen.“ Besonders reizvoll sei für ihn die Möglichkeit, seine Erfahrungen aus der Bundesliga und 2. Bundesliga an die Nachwuchsspieler weiterzugeben.
Akademie setzt auf Erfahrung
Auch Akademieleiter Julian Battmer verbindet mit der Verpflichtung klare Erwartungen. „Auf der einen Seite bekommen wir mit Niko einen qualitativ hochwertigen Spieler und richtigen Leader in unser Team“, erklärt er. Gleichzeitig werde Gießelmann im Rahmen seiner Trainerausbildung an den Trainerstab angebunden und könne dort weitere Erfahrungen sammeln.
Nach den Verpflichtungen von Levent Aycicek und Suheib-Elias Ali ist Gießelmann bereits der dritte externe Neuzugang für die kommende Saison. Während Aycicek ebenfalls reichlich Profi-Erfahrung mitbringt und Ali als Nachwuchsspieler Perspektive verkörpert, erhält die neu formierte U23 nun einen Rückkehrer, der beide Welten kennt – und dessen Aufgabe weit über die eines gewöhnlichen Neuzugangs hinausgehen soll.