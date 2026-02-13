Ein Kreis schlägt's vor: Saisonstart erst nach den Sommerferien? Nach Veröffentlichung des Rahmenterminkalenders 2026/27 seitens des Fußballverbands Niederrhein (FVN) schauen die 13 Kreise am Niederrhein nun auch schon ausgiebig auf die Planung und Terminierung des Spielplans für die kommende Saison. In Rees-Bocholt spielt man mit dem Gedanken das gesamte Programm etwas nach hinten zu verschieben. von Markus Becker · Heute, 13:30 Uhr · 0 Leser

Kommt ein verspätetet Saisonstart in Frage? – Foto: Marcel Eichholz

Da die Sommerferien in diesem Jahr – etwas später als üblich– erst am 1. September enden, wirft das auch Fragen für den gesamten Spielbetrieb am Niederrhein auf. Terminiert ist der Ligaauftakt jedoch bereits für das Wochenende vom 15./16. August. Das dürfte zur Folge haben, dass gerade Familienväter den Saisonstart und/oder Teile der Vorbereitung verpassen müssten.

Englische Wochen statt Saisonstart in den Ferien? Ein möglicher Lösungsansatz kommt nun aus dem Kreis Rees-Bocholt: "Wir streben an, die Saison im Kreis Rees/Bocholt erst nach den Sommerferien starten zu lassen", sagt der Kreisvorsitzende Christian Herbers gegenüber der NRZ. So soll der Saisonstart effektiv nach hinten verschoben werden, die dadurch ausgelassenen Spieltage würden mithilfe von Englischen Wochen im weiteren Saisonverlauf wieder aufgeholt.

Den jeweiligen Kreisen obliegt die finale Terminierung nämlich noch selbst. Auf überregionaler Basis – sprich ab der Bezirksliga aufwärts – ist wiederum der Fußballverband Niederrhein (FVN) verantwortlich. Herbers hofft, dass der Verband die konkreten Planungen noch einmal überdenken würde: "Gerade für einen Landesliga-Absteiger wäre dieser frühe Start ja schon fast kriminell, die hätten eine Woche Pause und viele Familienväter fahren in den Sommerferien in den Urlaub. Wir werden diesbezüglich den Kontakt mit Duisburg suchen, aber das liegt nicht in unserer Hand." Auch die für Saisonschluss 2025/26 eingeplante Relegationsspiele könnten den Terminkalender für so manchen Verein weiter straffen. Anpassungen des bereist veröffentlichten Rahmenterminkalenders wären in jedem Fall unüblich, doch vielleicht sieht der FVN die Sachlage schlussendlich ähnlich wie der Kreis in Rees-Bocholt.