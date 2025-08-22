– Foto: IMAGO

Ein kreatives Sprachtalent mit großen Zielen VfL-Neuzugang Smilla Vallotto im Porträt – Mehrsprachigkeit, Nationalmannschaftserfahrung und hohe Ansprüche an sich selbst

Smilla Vallotto ist ein Neuzugang, der gleich aus mehreren Gründen auffällt. Die 21 Jahre alte Mittelfeldspielerin bringt nicht nur Erfahrung aus der Schweizer Nationalmannschaft und von der Heim-EM 2025 mit, sondern gilt auch als außergewöhnliches Sprachtalent. Bereits beim ersten Interview im Trikot des VfL Wolfsburg zeigte sie ihre Offenheit für Neues, indem sie erklärte: „Gib mir ein Jahr und ich werde versuchen, bis dahin gut Deutsch zu sprechen.“ Zweifel an dieser Ankündigung gibt es kaum, denn Vallotto beherrscht schon jetzt fünf Sprachen fließend: Französisch, Norwegisch, Englisch, Spanisch und Schwedisch. Dazu kommen solide Italienischkenntnisse, die ihre internationale Herkunft widerspiegeln.

Geboren in Genf, aufgewachsen in Norwegen, mit Schweizer und italienischem Pass ausgestattet, bringt die Mittelfeldspielerin einen kulturellen und sprachlichen Hintergrund mit, der sie zu einer besonderen Persönlichkeit im Kader der Wolfsburgerinnen macht. Auch die Entscheidung für die Schweizer Nationalmannschaft war von diesem internationalen Lebensweg geprägt – Vallotto hätte sich auch für Norwegen oder Italien entscheiden können. Erfahrungen auf der großen Bühne

Der Sommer 2025 war für die junge Mittelfeldspielerin ein prägendes Erlebnis. Mit der Schweiz bestritt sie die Heim-Europameisterschaft und erreichte mit ihrem Team das Viertelfinale. Vallotto stand in allen vier Partien in der Startelf und erlebte hautnah, wie sehr das Turnier die Aufmerksamkeit für den Frauenfußball im Land erhöhte. Rückblickend bezeichnet sie es als einen der größten Momente ihrer bisherigen Karriere. Für sie sei es wichtig gewesen, dass die Mannschaft ein Zeichen setzen konnte, um Kinder für den Sport zu begeistern und die Popularität des Frauenfußballs nachhaltig zu steigern. Nach dem EM-Sommer gönnte sie sich eine Auszeit, unter anderem mit Teamkolleginnen auf Ibiza. Schon wenig später begann jedoch das nächste Kapitel ihrer Laufbahn – der Wechsel vom schwedischen Erstligisten Hammarby IF zum VfL Wolfsburg.