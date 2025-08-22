Ein kreatives Sprachtalent mit großen Zielen

Smilla Vallotto ist ein Neuzugang, der gleich aus mehreren Gründen auffällt. Die 21 Jahre alte Mittelfeldspielerin bringt nicht nur Erfahrung aus der Schweizer Nationalmannschaft und von der Heim-EM 2025 mit, sondern gilt auch als außergewöhnliches Sprachtalent. Bereits beim ersten Interview im Trikot des VfL Wolfsburg zeigte sie ihre Offenheit für Neues, indem sie erklärte: „Gib mir ein Jahr und ich werde versuchen, bis dahin gut Deutsch zu sprechen.“ Zweifel an dieser Ankündigung gibt es kaum, denn Vallotto beherrscht schon jetzt fünf Sprachen fließend: Französisch, Norwegisch, Englisch, Spanisch und Schwedisch. Dazu kommen solide Italienischkenntnisse, die ihre internationale Herkunft widerspiegeln.
Geboren in Genf, aufgewachsen in Norwegen, mit Schweizer und italienischem Pass ausgestattet, bringt die Mittelfeldspielerin einen kulturellen und sprachlichen Hintergrund mit, der sie zu einer besonderen Persönlichkeit im Kader der Wolfsburgerinnen macht. Auch die Entscheidung für die Schweizer Nationalmannschaft war von diesem internationalen Lebensweg geprägt – Vallotto hätte sich auch für Norwegen oder Italien entscheiden können.
Erfahrungen auf der großen Bühne
Der Sommer 2025 war für die junge Mittelfeldspielerin ein prägendes Erlebnis. Mit der Schweiz bestritt sie die Heim-Europameisterschaft und erreichte mit ihrem Team das Viertelfinale. Vallotto stand in allen vier Partien in der Startelf und erlebte hautnah, wie sehr das Turnier die Aufmerksamkeit für den Frauenfußball im Land erhöhte. Rückblickend bezeichnet sie es als einen der größten Momente ihrer bisherigen Karriere. Für sie sei es wichtig gewesen, dass die Mannschaft ein Zeichen setzen konnte, um Kinder für den Sport zu begeistern und die Popularität des Frauenfußballs nachhaltig zu steigern.
Nach dem EM-Sommer gönnte sie sich eine Auszeit, unter anderem mit Teamkolleginnen auf Ibiza. Schon wenig später begann jedoch das nächste Kapitel ihrer Laufbahn – der Wechsel vom schwedischen Erstligisten Hammarby IF zum VfL Wolfsburg.
Kreativität als Markenzeichen
In Wolfsburg will Vallotto nicht nur sprachlich, sondern auch sportlich schnell Anschluss finden. Ihre eigene Spielweise beschreibt sie als kreativ und unberechenbar. Sie sei eine Spielerin, die den Ball am Fuß haben und Situationen schaffen wolle, die überraschen und besondere Momente ermöglichen. Zugleich weiß sie, dass sich ihre Qualitäten erst dann voll entfalten, wenn das Zusammenspiel mit den neuen Kolleginnen eingespielt ist. Daher legt sie großen Wert auf die Integration innerhalb der Mannschaft.
Ihre Zielsetzung formuliert die 21-Jährige klar: So viel Spielzeit wie möglich in ihrer ersten Saison beim VfL, dazu Titelchancen in Liga und Champions League. Die Konkurrenz im Kader schreckt sie nicht, im Gegenteil – sie betont, dass gerade dieser Wettbewerb sie anspornt und ihre Leistungsbereitschaft fördert.
Schnelle Eingewöhnung im neuen Umfeld
Die Eingewöhnung in Wolfsburg erleichtern ihr bekannte Gesichter. Mit Justine Kielland, Thea Bjelde und Guro Bergsvand verbindet sie eine gemeinsame Vergangenheit aus Norwegen. Im Trainingslager griff sie mit Kielland sogar wieder zum Golfschläger, ein Hobby, das sie bereits in Stabaek geteilt hatten. Gleichzeitig schätzt sie die internationale Zusammensetzung des Wolfsburger Teams, das ihr viele neue Eindrücke und kulturelle Begegnungen eröffnet.
Respekt verspürte sie zunächst gegenüber arrivierten Kräften wie Alexandra Popp, Svenja Huth oder Lineth Beerensteyn. Doch die anfängliche Nervosität wich schnell dem Gefühl, in einem funktionierenden und professionellen Umfeld aufgenommen worden zu sein. Genau dieses Zusammenspiel aus Ernsthaftigkeit, Struktur und Lockerheit, die sie selbst als „positives Chaos“ beschreibt, möchte Smilla Vallotto nun einbringen, um beim VfL Wolfsburg die nächsten Schritte in ihrer Karriere zu gehen.