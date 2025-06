Ein Kraftakt mit Happy End

Was für ein Fußballjahr für die SG Watenbüttel/Völkenrode! Die „neue“ Erste Herrenmannschaft hat das geschafft, woran zu Saisonbeginn nur wenige geglaubt haben: den Aufstieg in die 1. Kreisklasse. Dabei war der Weg alles andere als geradlinig – vielmehr glich die Saison einer echten Berg- und Talfahrt.

Doch von vorne: Nach dem Abstieg der damaligen ersten Herrenmannschaft aus der Kreisliga entschied sich der nahezu komplette Kader, künftig als Ü32-Team aufzulaufen. Die damalige Zweite wurde zur neuen Ersten – und hätte eigentlich direkt in der 1. Kreisklasse starten können. Ein Vorschlag, den auch die Vereinsvorstände unterstützten. Doch das neue Trainerduo Maik Thomas und Dirk Schmidt-Salewski überzeugte letztlich mit einem anderen Plan: ein Neustart in der 2. Kreisklasse.

Doch dann kam der entscheidende Moment: die letzten drei Spiele der ersten "Spielrunde" mussten gewonnen werden, um das Ziel Meisterrunde zu erreichen. Der Druck war hoch, doch das Team lieferte ab – Siege gegen BSC 4, Lamme 3 und Querum 2 sicherten den Einzug in die entscheidende Saisonphase.

Die Saison begann holprig. Zwischen überzeugenden Siegesserien und unerklärlichen Niederlagen schien das Erreichen der Meisterrunde phasenweise in weite Ferne zu rücken. Besonders ärgerlich: Spiele gingen verloren, bei denen man sich im Nachgang zu Recht fragte, warum eigentlich?

Am Ende der Spielrunde landete die SG denkbar knapp auf Platz 3 – mit 25 Punkten. Ausschlaggebend war dabei das bessere Torverhältnis gegenüber BSC Acosta 4, die punktgleich dahinter lagen, und ein hauchdünner Vorsprung von nur einem Punkt vor der SG Waggum/Bienrode 2. Es war ein echter Showdown, den man aus eigener Kraft für sich entscheiden konnte.

Trainer Dirk Schmidt-Salewski erinnert sich:

„Die wichtigsten Spiele waren die drei letzten. Diese mussten gewonnen werden – und das haben wir geschafft. Damit hatten wir unser kleines Saisonziel erreicht. Und als wir dann mit 10 Punkten aus vier Spielen in der Meisterrunde dastanden, wollte man auch die Möglichkeit ergreifen, aufzusteigen.“

Der Aufstieg als Belohnung

Was dann folgte, war eine beeindruckende Meisterrunde. Die SG Watenbüttel/Völkenrode sicherte sich vorzeitig den Aufstieg in die 1. Kreisklasse – unabhängig vom Ausgang des noch ausstehenden Spiels gegen den SC Victoria 2. Der Tabellenplatz mag sich nach noch zwei verschobenen Spielen von SC Victoria 2 noch leicht verändern, doch am eigentlichen Erfolg ändert das nichts mehr: Der Aufstieg ist perfekt.

Ein sportliches Ausrufezeichen, mit dem in dieser Form kaum jemand gerechnet hatte. Außer – natürlich – die beiden Trainer.