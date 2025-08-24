Ein Kracher zum Auftakt

Die U19 des FCA Walldorf um ihren Trainer Meik Spieler geht gut gelaunt in den Runde – Foto: Anpfiff ins Leben

Besser könnte der erste Spieltag nicht terminiert sein aus Sicht der U19 des FC-Astoria Walldorf. Am Sonntag, den 7. September kommt der SV Waldhof Mannheim (Anpfiff, 14 Uhr) in die Astorstadt zum Kurpfalz-Derby.

"Wir wollen bereit sein und wenn möglich ein Wörtchen mitreden um die Position ganz vorne", sagt Meik Spieler. Der FCA-Trainer meint damit die Möglichkeit als Erster nach der Vorrunde in die NLZ-Liga zur Rückrunde quasi aufzusteigen. Vergangenes Jahr hat das die Walldorfer A-Jugend nur um Haaresbreite verpasst, holte sich dank einer starken Rückrunde aber die verdiente Oberliga-Meisterschaft. In elf Partien bis Ende November gilt es Top-Leistungen abzuliefern und wenn möglich, nicht zu stolpern. Selbst eine kleine Schwächephase könnte schon genügen, um am Ende zwei, drei Plätze nach unten zu rutschen. Zu den größten Konkurrenten zählt Spieler, "den Waldhof, Reutlingen, Großaspach und Freiberg."

Der Coach ist extrem erfahren was den Juniorenfußball betrifft. In Walldorf hat er im Leistungsbereich von der U15 bis zur U19 alles trainiert und dabei große Erfolge eingefahren. Nun rückt der 54-Jährige mit einigen seiner ehemaligen U18-Kicker in die U19 auf. Der bisherige U19-Coach ist mittlerweile im Trainerteam der Regionalliga-Elf, zusammen mit Cheftrainer Andreas Schön sowie Patrick Vogelbacher. Spieler erläutert: "Wir haben die Jungs aus unserer U18 und U19 größtenteils halten können und lediglich einen externen Neuzugang." Die Vorbereitungsphase, die sich in zwei Phasen gegliedert hat, neigt sich langsam aber sicher dem Ende entgegen, zwei Wochen sind es nur noch bis zum Ligastart. Angefangen haben die Walldorfer Anfang Juli, zum Ferienbeginn gab es zwei freie Wochen, eher Spieler seine Schützlinge ab Mitte August zum Trainingsendspurt gebeten hat.