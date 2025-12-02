Ein Kopfball, der die Winterpause etwas wärmer machte

– Foto: SV Concordia Emsbüren

1:1! Concordia ringt Schwefingen nieder und geht mit breiter Brust in die Winterpause So., 30.11.2025, 14:00 Uhr SV Concordia Emsbüren Emsbüren SF Schwefingen 1949 Schwefingen 1 1 Abpfiff Dieses Duell hatte alles, was ein echtes Hinrunden-Finale braucht: Tempo, Zweikämpfe, Emotionen und am Ende ein gerechtes 1:1 zwischen Aufsteiger Concordia Emsbüren und den hochgehandelten Sportfreunden Schwefingen. Schon früh zeigte die Concordia, warum sie nach dem Aufstieg keinerlei Anpassungsprobleme kennt. Die Gastgeber erspielten sich Chance um Chance, doch das Leder wollte einfach nicht rein. Schwefingen dagegen? Lange Zeit kaum Entlastung, erst in der Schlussphase der ersten Hälfte setzte der Favorit erste Stiche. Dann die Schlüsselszene kurz vor der Pause: Ecke Schwefingen, Gewühl im Fünfer und ausgerechnet ein Emsbürener fälscht unglücklich ins eigene Netz ab. 0:1! Ein Treffer, der so bitter war wie ein Schneeregen im Dezember. Schwefingens Christoph Winters hätte kurz zuvor beinahe selbst getroffen, musste dann aber verletzt raus - FuPa sagt: Gute Besserung! Doch die Concorden reagierten wie ein Topteam: Wiederanpfiff - vier Minuten später der Ausgleich! Ecke Emsbüren, Kopfballmonster Bennett Frericks steigt am höchsten und wuchtet den Ball zum 1:1 ins Tor. Concordia voll da, das Stadion wach, Schwefingen beeindruckt. Im zweiten Durchgang blieb es ein ruppiges, enges, intensives Spiel. Emsbüren mit den gefährlicheren Aktionen, Schwefingen mit Nadelstichen, beide Teams schnupperten am Siegtreffer, doch am Ende blieb’s beim Remis. Für Concordia fühlt es sich fast wie ein halber Sieg an. 25 Punkte nach dem Aufstieg, einstelliger Tabellenplatz, eine Hinrunde, auf die man stolz sein darf. Schwefingen-Coach Daniel Vehring zeigte sich erleichtert und selbstkritisch: „Wir können mit dem Unentschieden leben. Nur die Chancenverwertung ärgert mich. Jetzt heißt es Regeneration und dann greifen wir in Neuenhaus wieder voll an.“ Fazit: Ein packendes Hinrunden-Finale. Concordia zeigt Ligaformat, Schwefingen bleibt oben dran und beide Teams gehen mit einem verdienten Punkt unter dem Weihnachtsbaum in die Pause. ____________________ 3:0! Spelle feiert - Sparta am Boden!

FuPa macht den Amateurfußball sichtbar! – Foto: Netzfund

Der SC Spelle-Venhaus II beendet das Fußballjahr 2025 mit einem souveränen 3:0-Heimsieg gegen den SV Sparta Werlte und schickt die Gäste mit einer weiter wachsenden Sorgenfaltenzahl in die Winterpause. Für Werlte ist es die sechste Niederlage in Folge, begleitet von einer Gelb-Roten Karte für Niklas Fuhler. Der Abstand auf den rettenden 13. Tabellenplatz beträgt inzwischen fünf Punkte. Spelle dagegen überwintert entspannt im Tabellenmittelfeld auf Rang acht. So., 30.11.2025, 14:00 Uhr SC Spelle-Venhaus Spelle-Venh. II SV Sparta Werlte Werlte 3 0 Abpfiff Die erste Hälfte bot überschaubaren Fußball, aber ein Chancenfeuerwerk kurz vor der Pause. Spelle vergab in der 34. Minute gleich drei Großgelegenheiten im Sekundenrhythmus - Gebhardt, Stapper und Schneke scheiterten entweder am starken Werlter Keeper oder an sich selbst. Die beste Chance der Gäste hatte zuvor Abeln (23.), dessen Abschluss aus zwölf Metern Spelles Schlussmann Schulten stark parierte. Nach dem Seitenwechsel kippte das Spiel innerhalb weniger Augenblicke. Mit einem satten Distanzschuss unter die Latte brachte Mersch die Gastgeber in Führung (48.). Keine Minute später erhöhte Buss als Abstauber auf 2:0 (49.), nachdem Stapper zunächst noch hängen geblieben war. Der Knackpunkt folgte in Minute 52: Fuhler sah nach wiederholtem Foulspiel Gelb-Rot, und nur Sekunden später verursachte Werlte einen Strafstoß. Buss verwandelte den fälligen Elfmeter eiskalt unten rechts, sein elftes Saisontor und stellte früh auf 3:0 (53.). Damit war die Partie entschieden. Werlte versuchte in Unterzahl zwar, sich gegen die drohende Niederlage zu stemmen, doch Spelle kontrollierte das Geschehen und wechselte routiniert durch. Die Gastgeber brachten den verdienten Sieg ungefährdet ins Ziel, während Werlte mehr mit Frust als mit gefährlichen Aktionen auffiel, inklusive einer Gelben Karte für Trainer Marcel Mertens (58.). Im WhatsApp-Kanal des SV Sparta Werlte fiel das Fazit deutlich aus: „Ende des turbulenten Jahres 2025 - Winterpause für Sparta. Jetzt heißt es: Kopf freibekommen und im neuen Jahr frisch angreifen.“ Für die Spartaner wird der Jahreswechsel zum Wendepunkt werden müssen. Die Mission Klassenerhalt läuft weiter und die Alarmglocken sind laut wie nie. ____________________ Adventszeit in Laxten: Besinnlich war nur Langen

FuPa macht den Amateurfußball sichtbar! – Foto: Archivbild

So., 30.11.2025, 14:00 Uhr SV Olympia Laxten Laxten SV Langen SV Langen 6 2 Abpfiff Mit einem hochverdienten 6:2-Erfolg über den SV Langen beendet der SV Olympia Laxten seinen Negativtrend und rutscht zum Jahresabschluss auf Tabellenplatz zehn. Die Gäste aus Langen zeigten über weite Strecken eine enttäuschende Vorstellung und schließen das Jahr auf Rang sieben ab. Laxten überrollt Langen in der Anfangsphase Die Gastgeber erwischten einen Blitzstart. Bereits nach 13 Minuten traf Marvin Schmökel zur Führung, ehe Phil Uphus in der 16. Minute nachlegte. Die völlig verunsichert wirkenden Gäste fanden zunächst kaum Zugriff, doch nach einer Ecke gelang Markus Raming-Freesen in der 20. Minute der überraschende Anschluss. Laxten zeigte sich davon jedoch völlig unbeeindruckt und spielte weiter zielstrebig nach vorne. Mit einem Doppelschlag stellten die Hausherren die Weichen früh auf Sieg: Schmökel vollendete einen starken Ricke-Vorstoß zum 3:1 (22.), ehe Jakob Weber von einem groben Fehler Langens Keeper Wilken profitierte und ins leere Tor einschob (23.). Kurz vor der Pause erhöhte Leandro Pochert völlig freistehend auf 5:1 (44.). Von der eigentlich engen tabellarischen Situation zwischen beiden Teams war keinerlei Unterschied zu erkennen. Langen ohne Durchschlagskraft - Laxten bleibt dominant Auch nach dem Seitenwechsel blieb Laxten das klar spielbestimmende Team. Die Gastgeber erspielten sich reihenweise Chancen: Weber, Pochert und Schmökel verpassten zunächst weitere Treffer, während Langen kaum nennenswerte Offensivaktionen zustande brachte. Lediglich Bruns setzte mit einem Distanzschuss, den Laxtens Torhüter Hadzic parieren musste, einen kurzen Akzent (85.). Zuvor hatten die Hausherren bereits auf 6:1 erhöht: Nach einem erneuten Aufbauschnitzer der Gäste kombinierten sich die Lingener sehenswert durch den Strafraum, ehe Kaspar Hofschröer eiskalt vollendete (76.). Der späte Treffer von Jan-Luca Bruns zum 6:2 stellte nur noch leichte Ergebniskosmetik dar. Am verdienten Erfolg der Gastgeber änderte das nichts. Fazit Laxten präsentierte sich über 90 Minuten griffiger, wacher und in allen Belangen überlegen. Der SV Langen hingegen zeigte eine enttäuschende Vorstellung, die das klare Ergebnis widerspiegelt. Für Laxten endet das Fußballjahr mit einem dringend benötigten Erfolgserlebnis, für Langen dagegen mit einer ernüchternden Vorstellung. _____________________ Vorwärts rückwärts und dann Vollgas