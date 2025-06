Ein komplett neues Team

Der neue Cheftrainer ist Hajrullah Muni, der noch vor einigen Jahren das Trikot der ersten Mannschaft der Grün-Weißen trug. Unterstützt wird er vom bisherigen Trainer der A-Junioren, Volker Barth. Dies macht auch sehr viel Sinn, da bereits einige Akteure der bisherigen U19 ihre Zusage für einen Verbleib in Homburg gegeben haben - so dass sie mit Barth auf ein für sie bekanntes Gesicht treffen. Wenn man sich in den vergangenen Wochen auf den Verbandsliga Nord/Ost-Sportplätzen der Region umhörte, war immer wieder davon zu hören, dass die Homburger zumindest als Mitfavorit auf die Meisterschaft gehandelt werden. Doch davon wollen weder Muni noch der sportliche Gesamtverantverantwortliche des Nachwuchsförderzentrums des FC Homburg, Peter Tretter, etwas wissen. In erster Linie gehe es aktuell darum, nach dem Abstieg aus der Saarlandliga den Kader massiv zu verjüngen und als wirkliche U21-Mannschaft an den Start zu gehen. Es gibt dabei noch etliche Kaderplätze zu vergeben. Und es könnte sogar sein, dass im Fall der Fälle noch einige Akteure zur U21 hochgezogen werden, die eigentlich vom Alter her noch eine Runde lang für die U19 spielberechtigt wären. Bisherige Leistungsträger wie beispielsweise Joel Ebler (FV Eppelborn), Murat Adigüzel (SV Schwarzenbach) oder auch Mika Gilcher (FSV Jägersburg) haben die Grün-Weißen verlassen und sollen nun überwiegend durch noch im Aktivenbereich unerfahrene Neuzugänge ersetzt werden. Von daher wissen sowohl Muni als auch Tretter ganz genau, dass es für ihre fast völlig neu formierte Mannschaft erst einmal darauf ankommt, in der Verbandsliga Nord/Ost richtig anzukommen - zumal dort jeder Gegner heiß darauf sein wird, gegen den Absteiger aus der Saarlandliga zu gewinnen.