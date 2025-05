„Ein komisches Spiel“ – Moorenweis stolpert gegen Hohenfurch

Die Ausgangslage war ideal. Konkurrent Weßling hat gepatzt, und zu Gast ein Abstiegskandidat. Doch es kam ganz anders für den TSV Moorenweis.

Moorenweis – Einen herben Rückschlag im Kampf um den Aufstieg musste der TSV Moorenweis einstecken. Die Mannschaft des scheidenden Trainers Dieter Birkner verlor auf heimischem Geläuf gegen den SV Hohenfurch mit 1:2 (1:1). Damit verpassten die Moorenweiser den Sprung auf den Relegationsplatz. Tags zuvor kam der SC Weßling nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus. Diese Steilvorlage lähmte den TSV Moorenweis scheinbar.

Teamsprecher Andreas Otter fehlten auch ein wenig die Worte, um die fünfte Saisonniederlage zu beschreiben. „Ein komisches Spiel. Wir hätten wohl noch zwei Tage spielen können.“ Zuletzt spielten die Moorenweiser mit Altenstadt (4:1) und Jahn Landsberg (4:0) gegen zwei Teams, für die es um nichts mehr ging, Hohenfurch dagegen steckt noch mittendrin. „Die waren einfach giftiger“, meinte Otter. „Bei uns war einfach eine Blockade drin.“ Hohenfurch dominierte die ersten Minuten des Spiels und gingen nach elf Minuten durch David Fischer in Führung. „Spielerisch war es nicht das, was wir können“, sagte Otter. Fünf Minuten vor dem Pausenpfiff erzielte Benedikt Dumhard den Ausgleich per Strafstoß.

Für die zweite Spielhälfte hatten sich die Moorenweiser nochmal viel vorgenommen, doch der Birkner-Truppe fehlte die Leichtigkeit. Stattdessen gelang Nico Prinzing zehn Minuten vor dem Schlusspfiff der Siegtreffer für die Gäste. Auch wenn die Enttäuschung beim TSV Moorenweis groß war, hat sich an der Ausgangslage fast nichts geändert. Mit einem Sieg am kommenden Sonntag gegen den TSV Gilching II und dann eine Woche später im finalen Showdown beim SC Weßling wäre der zweite Platz fix. „Wir werden Vollgas geben“, versicherte Otter. (Dirk Schiffner)