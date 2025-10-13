Der TSV Pansdorf hat am zwölften Spieltag der Landesliga Holstein einen wichtigen Auswärtssieg eingefahren. Beim FC Fetih-Kisdorf drehte die Mannschaft von Trainer Hendrik Block einen frühen Rückstand und gewann mit 2:1. Matchwinner war erneut Kai Hahn, der beide Treffer erzielte.

Kisdorf startete besser in die Partie und ging bereits nach 13 Minuten durch Leon-Pascal Bankert in Führung. Pansdorf erspielte sich in der Folge zahlreiche Gelegenheiten, ließ aber vor der Pause mehrere gute Chancen ungenutzt. „Ein komisches Spiel, aber wir haben uns trotzdem sehr viele Torchancen herausgespielt, die wir leider nicht nutzen konnten“, sagte Block nach dem Spiel.

Nach dem Seitenwechsel belohnte sich sein Team für den Aufwand: Hahn traf zunächst in der 53. Minute zum Ausgleich und kurz vor Schluss zum 2:1-Endstand (88.). „Durch ein Missverständnis geraten wir 0:1 in Rückstand“, so Block weiter. „In der zweiten Halbzeit haben wir weitergemacht und aus meiner Sicht allein aufgrund der Chancen das Spiel verdient gedreht.“

Mit dem vierten Saisonsieg klettert der TSV Pansdorf auf Rang acht und hat nun 16 Punkte auf dem Konto – punktgleich mit Türkspor Bad Oldesloe. Kisdorf bleibt dagegen nach der siebten Niederlage in zwölf Spielen bei neun Zählern und steckt weiterhin tief im Tabellenkeller fest.