Ein Kolumbianer, der immer lacht und wieder trifft

Ivan Andres Ruiz Cortes schoss am letzten Wochenende für den abstiegsgefährdeten SSV Hagen II das Siegtor zum 1:0 in Schwinge. In Kolumbien spielte er früher sogar in der 3. Liga.

Im Jahr 2019 kam der immer fröhliche Ivan allein aus Kolumbien nach Deutschland. Zwei Jahre musste er ohne seine Ehefrau und die beiden Kinder, damals 9 und 11 Jahre, im neuen Land klarkommen. „Das erste halbe Jahr wohnte ich in einem Container fast direkt am Hagener Sportplatz“, sagt der 36-Jährige. So kam auch der Kontakt zum SSV zustande. Er trainierte mit und wurde mit offenen Armen empfangen. „Hagen ist für mich wie eine Familie“, so der Kolumbianer. Im Februar 2024 brach er sich in einem Spiel das Wadenbein und musste eine lange Pause einlegen.

So langsam wird Ivan wieder fit, soll eigentlich der ersten Mannschaft in der Kreisliga helfen. Zuletzt half er der Zweiten, die auf dem Vorletzten Platz der 2. Kreisklasse steht. 1:0 in Schwinge, Torschütze Ivan. Seine Erfahrung aus der 3. kolumbianischen Liga, in der 2. Liga trainierte er auch mehrfach mit, kann er hier gut einbringen. „Damals wurde ich im Mittelfeld eingesetzt, heute bin ich Stürmer“, so Ivan.

Was war Dein schönstes Erlebnis auf dem Fußballplatz?