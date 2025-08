Ein kollektives Aufatmen

Zunächst hatten sie im Eröffnungsspiel der Liga gegen den Aufsteiger 1. FC Saarbrücken II mit 1:2 (0:1) das Nachsehen, ehe es unter der Woche beim SV Merchweiler eine extrem bittere 0:2 (0:0)-Niederlage gegeben hatte. War gegen den FCS noch die mangelnde Chancenverwertung dafür ausschlaggebend gewesen, dass die drei Punkte an die Gäste aus der Landeshauptstadt gingen, sah dies in Merchweiler für die Borussen aus Neunkirchen doch ganz anders aus: Was dort die Neunkircher in der zweiten Halbzeit zeigten, war alles andere als gut gewesen.

Von daher war der Druck vorm dritten Saisonspiel daheim gegen den SC Reisbach riesengroß. Eine weitere Niederlage hätte dazu geführt, dass die Borussen bereits zu diesem frühen Saisonzeitpunkt neun Punkte hinter den führenden Mannschaften in der Tabelle gestanden hätten. Klar: Die Runde geht noch sehr lange - von daher kann man auch noch ab dem vierten Spieltag sehr viele Zähler holen. Klar ist aber auch: Eine weitere Niederlage gegen Reisbach hätte bei der Mannschaft, dem Funktionsteam und natürlich auch den treuen Anhängern der Borussen für mächstg Frustration gesorgt. Diesen dann komplett daneben gegangenen Saisonstart noch einmal schnellstmöglich aus den Köpfen der Spieler herauszubekommen, wäre extrem schwierig geworden. Doch es kam völlig anders: Die Mannschaft aus dem alt ehrwürdigen Ellenfeldstadion bezwang die Reisbacher insgesamt souverän mit 3:0 (1:0) und hat nun in der Tabelle wieder Land in Sicht. Und so konnte auch Trainer Jan Berger erst einmal tief durchatmen - wohlwissend, dass seine Borussen nun endlich in der Saison richtig angekommen sind. Er hofft nun darauf, dass seine Mannschaft endlich das nötige Selbstvertrauen gewonnen hat, um auch im weiteren Rundenverlauf möglichst weit oben in der Tabelle mitmischen zu können. Doch der erfahrene Trainer weiß auch ganz genau, dass nun Nachlegen angesagt ist - und zwar am Samstag um 15.30 Uhr beim noch sieglosen SV Rot-Weiß Hasborn. Ein Blick auf das aktuelle Torverhältnis der Hasborner von 4:5 verrät allerdings, dass dieser Gegner bislang stets ganz eng am ersten Erfolgserlebnis der neuen Saison dran war. Und so stellt sich nun die große Frage: Brechen die Hasborner am Samstag den Fluch, noch nicht gewonnen zu haben - oder bauen die Borussen aus Neunkirchen ihr zuletzt gewonnenes Selbstvertrauen weiter aus? Es ist also am Samstag für reichlich Spannung gesorgt.