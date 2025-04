„Ein kollektiver Totalausfall“ ‒ Habach kassiert 0:10-Heimniederlage

Wirklich rosig waren die Vorzeichen angesichts sechs absenter Stammkräfte partout nicht. Dass der Steinberg aber zum Ort eines historischen Schauspiels wird, war ebenfalls nicht Stoff des Horoskops. Der ASV Habach leistet sich den schlimmsten Aussetzer seiner jüngeren Vereinsgeschichte, unterlag dem FC Wacker München mit 0:10. Die zweistellige Niederlage fiel insoweit noch taktvoll aus, als die Gäste im Abgesang der Partie verspielt und weniger zielstrebig als zuvor agierten. Ein nicht alltäglicher Wirkungstreffer, der die Habacher mit hoher Gewissheit an der Teilnahme zur Abstiegsrelegation verpflichtet.

Markus Vogt suchte nicht den Mantel des Schweigens, einen kleinen Schutzschirm warf er dennoch aus. Der Spartenchef des Klubs stellte sich dem Versuch einer Erklärung höchstselbst, nahm somit die Interimstrainer Max Strasser und Kevin Höcherl aus der Schusslinie. Was hätten die beiden als Vertreter des erkrankten Korbinian Gerg auch groß ausrichten sollen? Das Konzept, dem Top-Team aus Untersendling ein Bein zu stellen, war praktisch vom ersten gegnerischen Angriff und dem 0:1 zum Scheitern verdammt.

„Es war mir alles zu ruhig“, stellte Vogt fest. „Nicht nur die Aktionen, auch die Körpersprache auf dem Platz war untypisch für uns.“ Der starke Auftritt in Raisting vor Wochenfrist muss auf der Heimfahrt irgendwo knapp hinter Weilheim radikal verlustig gegangen sein. Natürlich fehlte eine Handvoll Leistungsträger, freilich hatte der Gast hohe spielerische Finesse anzubieten. Doch die Unterwürfigkeit der ASV-Kicker hinterließ Ratlosigkeit auf der Sportanlage. „Es war ein kollektiver Totalausfall, das weiß auch jeder“, bilanzierte Peter Diepold, der das Team an diesem Nachmittag als Kapitän auf den Platz führte. „Keiner hat sich aufgebäumt, nach dem 0:3 haben wir uns ergeben.“

Das Gros der Gegentore fiel nach ähnlichem Strickmuster: Kein Zugriff im Mittelfeld, allerlei Gestaltungsräume für die Münchner im Habacher Abwehrbereich, und Steckpässe, die stets einem der Angreifer positionelle Vorteile zum Gegenspieler verschafften. Nicht mal den Gnadenakt in Form von ein wenig Dusel sah die Chronologie des Spiels vor. So kam Jannik Bosnjak frei zum Nachschuss, obgleich ASV-Schlussmann Noah Praczek die eigentliche Aktion mit Bravour entschärft hatte. In einem anderen Fall gelangte der Ball vom Pfosten und Praczeks Rücken ins Ziel. Vogt hätte sich zu gegebener Zeit ein Zeichen gewünscht. „Wenn ich sehe, dass ich gebratzelt werde, fahre ich halt mal einen mit Ball raus.“ Doch hierbei galt das Gleiche wie für Habacher Offensivaktionen: Es kam gar nicht erst dazu.