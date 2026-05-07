"Ein Koch sollte so kochen, dass es allen schmeckt"

Dass der SC 1903 Weimar nach schwieriger Hinrunde plötzlich wieder oben mitmischt, überrascht viele Beobachter. Für Trainer Ronny Schneider ist der Aufschwung allerdings keineswegs das Werk einer einzelnen Person. „Also erstmal habe ich den SC nicht allein zurück in die Erfolgsspur geführt“, stellt Schneider klar. „Wenn ich mir Spieler anschaue, die bei uns ausgebildet wurden und inzwischen Teil der Mannschaft sind, dann zeigt das ganz klar, dass hier gute Nachwuchsarbeit geleistet wird. Davon haben wir enorm profitiert.“ Ein konkretes Erfolgsrezept könne er ohnehin kaum benennen. „Da gehören wahnsinnig viele Zutaten dazu, die ich selbst gar nicht alle auf den Punkt bringen kann“, sagt er lachend. Entscheidend seien vor allem die Menschen im Umfeld der Mannschaft. „Zum einen braucht es ein Trainer- und Staffteam, das fußballverrückt ist – im positiven Sinne. Zum Glück ist das bei uns vorhanden.“ Besonders wichtig sei ihm dabei Authentizität. „Für mich als Trainer ist es entscheidend, authentisch zu sein.“ Gleichzeitig habe man innerhalb der Mannschaft viel Wert auf Teambuilding gelegt. „Nicht im Sinne von künstlicher Harmonie, sondern als etwas, das wachsen muss. Dafür braucht es klare Werte und Leitlinien – aber auch genügend Freiheit.“ Ein weiterer zentraler Punkt sei zudem eine funktionierende Fehlerkultur. „Fehler sind heutzutage oft nicht besonders beliebt, dabei gehören sie zum Menschsein dazu. So eine Kultur zu etablieren, ist nicht leicht, aber sicherlich ein Teil des Erfolgsrezepts.“

Fokus statt Aufstiegsträume Trotz der starken Serie macht Schneider deutlich, dass der große Angriff auf die Tabellenspitze nie wirklich Thema gewesen sei. „Der Zug nach ganz oben ist eigentlich schon am ersten Spieltag nicht richtig ins Rollen gekommen“, sagt der Weimarer Coach. „Von daher mussten wir realistisch bleiben.“ Viel wichtiger sei gewesen, die Mannschaft aus dem unteren Tabellenbereich herauszuführen. Besonders das Spiel gegen Rudolstadt hebt Schneider hervor: „Das war unser erstes "Do or Die"-Spiel. Da hätten sie an uns vorbeiziehen können.“ Trotzdem habe sich die Mannschaft intern klare Ziele gesetzt. „Natürlich braucht es Mannschaftsziele und die haben wir auch. Die sind noch nicht erreicht. Dafür müssen wir weiter viel investieren, damit wir uns nach der Saison in die Augen schauen und sagen können, warum wir etwas erreicht haben oder eben nicht.“ Die Mannschaft wirke dabei weiterhin hochkonzentriert. „Deswegen sind die Jungs auch sehr fokussiert“, betont Schneider.

„Wenn dir 22 Tore wegbrechen, tut das weh“ Überschattet wird die starke Rückrunde allerdings von der schweren Verletzung von Torjäger Manuel Staatz. Für Schneider ist der Ausfall kaum zu kompensieren. „Natürlich trifft das hart – ihn persönlich sowieso“, sagt der Trainer. „Wenn dir 22 Tore wegbrechen und ein Spieler fehlt, der unglaublich viel arbeitet und ständig Verteidiger bindet, dann tut das natürlich weh.“ Dabei hatte Staatz bereits zuvor immer wieder mit Rückschlägen zu kämpfen. „Er hatte Sperren, kleinere Ausfälle und im Winter noch eine wichtige Operation“, erklärt Schneider. Der Trainer hebt aber nicht nur die sportliche Bedeutung hervor. „Er fehlt uns sportlich genauso wie menschlich.“ Nun gehe es vor allem darum, dass der Angreifer vollständig gesund werde. „Wichtig ist, dass er die Verletzung gut auskuriert. Dann drücken wir alle die Daumen, dass er wieder zurückkommt.“