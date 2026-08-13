Ein knallhartes Auftaktprogramm

Die erste Hälfte der Vorrunde bis Mitte Oktober hat es gnadenlos in sich für den ASV Eppelheim. Der Verbandsliga-Aufsteiger startet am Samstag beim 1.FC Bruchsal, dem Topfavoriten schlechthin (Anpfiff, 18 Uhr). In den Wochen darauf bleibt es knackig, da unter den ersten acht Gegnern fast ausschließlich potenzielle Spitzenteams sind.
"Unsere wahre Leistungsstärke wird man erst Richtung Oktober sehen", sagt Markus Schmid. Eppelheims Trainer spürt in seinem Kader die Nachwehen der extrem langen Vorsaison samt Aufstieg über die zwei Wochen länger dauernde Relegation. Alex Basta ist ein "Opfer" davon. "Er hat die Relegation mit Schmerzmitteln und Tape wegen seiner Bänderverletzung durchgezogen, was leider zur Folge hatte, dass er nun nur ein Drittel der Vorbereitung absolvieren konnte", berichtet sein Trainer.
Die Ausfallliste erweitern Neuzugang Joshua Best mit einem Muskelfaserriss, der laut Schmid, "gute Chancen auf die Startelf hatte", Lennox Eisele, der sich beim Pokalaus gegen Türkspor Mannheim zum zweiten Mal in diesem Jahr den Mittelfuß gebrochen hat sowie Leon Ziemski und Fernando Cabrera, die am Sonntag im Urlaub sind.
Diese Vorzeichen lassen für den Auftakt in Bruchsal wenig erwarten, doch Schmid zieht aus einem ganz bestimmten Fakt seinen Optimismus: "Wenn gegen so eine Ausnahmemannschaft wie Bruchsal etwas drin ist, dann doch am ehesten gleich zu Beginn der Saison. Von daher könnte uns der Spielplan entgegenkommen." Der 1.FCB hat nach zwei Vizemeisterschaften in Folge auf dem Transfermarkt noch einmal nachgelegt und ist daher der erwartbare Aufstiegskandidat Nummer eins.
In Eppelheim ist die Zielsetzung selbstverständlich eine andere. "Wir wären mit jeder Platzierung über dem Abstiegsstrich hochzufrieden", sagt Schmid, der nach dem bitten Pokal-K.O. in Runde eins beim Landesligisten FC Türkspor Mannheim (1:2) sehr ordentliche Testspiele seiner Mannschaft inklusive eines 2:1-Siegs gegen den Ligakonkurrenten FCA Walldorf II sowie souveräne Erfolge jeweils ohne Gegentor in Gartenstadt (1:0) und in Viernheim (4:0) gesehen hat. Der Coach meint: "Wenn wir die Leistung aus dem Viernheim-Spiel bringen, bin ich guter Dinge, dass wir in der schwierigen Anfangsphase den einen oder anderen Punkt holen."