Ein knallhartes Auftaktprogramm Verbandsliga +++ Der ASV Eppelheim startet am Samstag beim Topfavoriten 1.FC Bruchsal +++ Die Wochen danach werden nicht wirklich einfacher von red. · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser

Die Eppelheimer (weiß) haben zum Auftakt die schier unüberwindbare Hürde Bruchsal vor der Brust. – Foto: Alex Tiedl

Die erste Hälfte der Vorrunde bis Mitte Oktober hat es gnadenlos in sich für den ASV Eppelheim. Der Verbandsliga-Aufsteiger startet am Samstag beim 1.FC Bruchsal, dem Topfavoriten schlechthin (Anpfiff, 18 Uhr). In den Wochen darauf bleibt es knackig, da unter den ersten acht Gegnern fast ausschließlich potenzielle Spitzenteams sind.

"Unsere wahre Leistungsstärke wird man erst Richtung Oktober sehen", sagt Markus Schmid. Eppelheims Trainer spürt in seinem Kader die Nachwehen der extrem langen Vorsaison samt Aufstieg über die zwei Wochen länger dauernde Relegation. Alex Basta ist ein "Opfer" davon. "Er hat die Relegation mit Schmerzmitteln und Tape wegen seiner Bänderverletzung durchgezogen, was leider zur Folge hatte, dass er nun nur ein Drittel der Vorbereitung absolvieren konnte", berichtet sein Trainer. Die Ausfallliste erweitern Neuzugang Joshua Best mit einem Muskelfaserriss, der laut Schmid, "gute Chancen auf die Startelf hatte", Lennox Eisele, der sich beim Pokalaus gegen Türkspor Mannheim zum zweiten Mal in diesem Jahr den Mittelfuß gebrochen hat sowie Leon Ziemski und Fernando Cabrera, die am Sonntag im Urlaub sind.