Ein kleines Wunder blieb aus - TuS Lingen III ist Meister

Letzte Woche erreichte mich die Anfrage, ob ich Lust und Zeit hätte, das entscheidende Spiel der 4. Kreisklasse Emsland Süd zwischen dem TuS Lingen III und dem FC 47 Leschede III zu fotografieren und zu filmen. Klar hatte ich - denn die Ausgangslage versprach Spannung pur: Lingen führte mit drei Punkten vor Leschede. Letztere mussten also mit exakt 3:0 gewinnen, um noch an die Tabellenspitze zu springen. Ein kleines Wunder musste also her.