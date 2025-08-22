Ein kleines Topspiel

Der Start ist geglückt, jetzt will die TSG Hoffenheim II mehr. "Wir wollen zu Hause eine Macht werden und das Gefühl entwickeln in unserem Wohnzimmer Dietmar-Hopp-Stadion jedes Spiel ziehen zu können", sagt Stefan Kleineheismann vor dem Heimspiel gegen den FC Energie Cottbus am Samstag (Anpfiff, 14 Uhr).

Der TSG-Trainer peilt den ersten Heimsieg an, in der Fremde hat es zuletzt beim 4:2-Erfolg in Aachen bereits mit einem Dreier geklappt. Er erläutert: "Dieser Sieg hat uns Selbstvertrauen gegeben, auch wenn es natürlich immer noch viele Themen gibt, an denen wir arbeiten müssen." Gelegenheit dazu bot sich vor anderthalb Wochen, als die Hoffenheimer Jungspunde zu einem Testspiel beim Verbandsligisten VfB Eppingen angetreten sind. Beim souveränen 6:1-Sieg kamen hauptsächlich die Akteure zum Einsatz, die zuvor lange nicht gespielt haben. Der Coach will nun den nächsten Entwicklungsschritt machen, im Detail bedeutet das für den 37-Jährigen, "dass wir in der Restverteidigung besser werden wollen."

Nun steht Cottbus im Fokus, für Kleineheismann ohne Frage, "ein Topteam der 3. Liga, sowohl inhaltlich, aber auch mit Blick auf die Zusammenstellung des Kaders. Außerdem freue ich mich auf das Duell mit Pele Wollitz, einem der erfahrensten Trainer der 3. Liga, bei dem eine klare Handschrift zu erkennen ist."