Ein „kleines Happening“ für den SV Breinig Der Landesligist ist im Mittelrheinpokal zu Gast beim Regionalliga-Absteiger Bonner SC.

Rodtheut selbst wird im Sportpark Nord aus beruflichen Gründen nicht an der Seitenlinie stehen, er wird vertreten von Co-Trainer Manfred Hannappel und Torwart-Trainer Johnny Görtz. „Die beiden waren im Spiel um Platz drei im Kreispokal auch verantwortlich und haben gute Erfahrungen gemacht“, sagt der Coach. Das Spiel gegen den SV Rott wurde übrigens mit 7:6 nach Elfmeterschießen gewonnen. Dass die Bonner als klassenhöheres Team vor heimischem Publikum antreten dürfen, hängt damit zusammen, dass der Mittelrheinligist den Kreispokal gewonnen hat – die Sieger der verschiedenen Kreise haben in der ersten Runde des Mittelrheinpokals automatisch Heimrecht.

Es ist ein durchaus attraktiver Gegner, den Fußball-Landesligist SV Breinig in der ersten Runde des Mittelrheinpokals zugelost bekommen hat: Für die Mannschaft von Achim Rodtheut geht es am Mittwochabend (19.30 Uhr) zum Regionalliga-Absteiger Bonner SC. „Für uns ist das ein kleines Happening“, sagt der SVB-Coach. „Es wird ein ganz besonderes Erlebnis für die Jungs, in diesem Stadion auf dem tollen Rasenplatz unter Flutlicht zu spielen.“

Für Rodtheut steht außer Frage, dass sein Team als krasser Außenseiter in die Begegnung geht. „Wir haben unser Ziel erreicht, in den Mittelrheinpokal einzuziehen. Ab jetzt ist alles Bonus.“ Der Fokus liege ohnehin auf dem Ligabetrieb. „Spätestens seit der Niederlage am Sonntag sollte jeder wissen, dass wir höchst aufmerksam sein müssen“, betont der 51-Jährige. Gegen das noch sieglose Schlusslicht Grün-Weiss Brauweiler kassierte seine Mannschaft eine 1:2-Niederlage. „Fakt ist, dass wir alle Basics gewaltig nach oben fahren müssen, um in Bonn nicht unter die Räder zu kommen.“

Im Vergleich zum Brauweiler-Spiel dürfte es einige Änderungen in der Startelf geben. Denn: „Wir müssen mit den Kräften haushalten. Nächste Woche haben wir die nächste Englische Woche“, sagt Rodtheut, der die Zielsetzung für den Trip in die ehemalige Bundeshauptstadt so formuliert: „Wir wollen möglichst viel Positives für den Ligaalltag mitnehmen.“