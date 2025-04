Ein kleines Finale

Würden die St.Leoner dies nämlich nicht tun, würde der Klassenerhalt ganz weit aus dem Blickfeld geraten. Alles andere als hilfreich war die 0:7-Klatsche vom Samstag in Eppingen. Schneider konstatiert: "Da ist alles schiefgelaufen, was schieflaufen kann." Vier kurzfristig Erkrankte und zwei Kicker, die das Abschlusstraining abbrechen mussten, dünnten den Kader gnadenlos aus. Nun ist die Hoffnung beim Sportlichen Leiter groß, "dass zumindest der ein oder andere auf die Bank und somit eine Option für 20, 30 Minuten sein kann."

Was der VfB dringend benötigt, ist eine Führung wie vor zwei Wochen beim 2:1-Sieg in Bretten. Sonst wird es sehr schwer, wie Schneider versichert: "Im Abstiegskampf ist mentale Stärke gefragt und die haben wir momentan leider nicht." Er verspricht aber umgehend, dass keiner in St.Leon den Kopf in den Sand steckt: "Unser Slogan lautet: VfB-Krieger geben niemals auf."

Zum Verfolgerduell treffen sich der 1.FC Mühlhausen und der FV Fortuna Heddesheim. Da der Dritte (FCM) und der Vierte (FV) jedoch acht, beziehungsweise neun Punkte Rückstand zum Zweiten und damit zu den möglichen Aufstiegsspielen aufweisen, ist die ganz große Spannung nicht mehr vorhanden.