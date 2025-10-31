Ein kleines Derby

Ein Bild das der Zuze-Anhang am Samstag häufig sehen möchte. Ein eigener Treffer des FC. – Foto: Berthold Gebhard

Diese Runde wird sich der FC Zuzenhausen nicht mehr so einfach in die obere Tabellenregion verbessern können. Es gilt jedoch weiter die Lücke zu den Abstiegsrängen zu vergrößern und dabei können die Grün-Weißen am Samstag einen großen Schritt machen. Um 14.30 Uhr empfangen sie die DJK/FC Ziegelhausen/Peterstal im Häuselgrundweg. Angesichts der Eindrücke der letzten Wochen ist das ein absoluter Muss-Dreier für Zuze.

Tore schießt der FC zwar immer noch nicht im Überfluss, aber mittlerweile steht die Abwehr so stabil, dass sich der Oberliga-Absteiger nach und nach aus der unteren Tabellenregion Richtung Mittelfeld verabschiedet. "Drei Mal zu Null in den letzten vier Spielen ist sehr erfreulich und positiv hervorzuheben", sagt Tobias Schattschneider. Der Sportliche Leiter wünscht sich bis zur Winterpause, "so viele Punkte wie möglich, um relativ entspannt in die Pause gehen zu dürfen." Das Programm bis zum 22. November, wenn gegen die SpVgg Neckarelz der Jahresabschluss ansteht, könnte jedenfalls schwieriger sein. Neben dem Schlusslicht aus dem Odenwald wartet am Samstag mit Ziegelhausen/Peterstal der Vorletzte, ehe es zum Zwölften VfR Gommersdorf geht und dann der VfB Eppingen zum Derby im Häuselgrundweg auftaucht.