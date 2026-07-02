Ein kleiner Verein mit großer Wucht

Die FSG Weidelsburg hat eine Saison hinter sich, die im Verein noch lange nachhallen dürfte. Meister der Kreisoberliga, Pokalfinalist und dazu eine zweite Mannschaft, die an der Aufstiegsrelegation teilnahm – die Spielgemeinschaft hat ihre eigenen Erwartungen deutlich übertroffen.
„Mehr als zufrieden“ fällt deshalb das Fazit von Vorstandsmitglied Sascha Wolf aus. Besonders beeindruckt zeigt er sich von der Resonanz rund um die Mannschaft. Die Zuschauermassen, die die FSG in der vergangenen Saison bewegt habe, seien für die eigenen Verhältnisse außergewöhnlich gewesen. Gerade das Pokalfinale habe gezeigt, wie viele Menschen hinter dem kleinen Verein stehen.
Nach der gemeinsamen Mallorcafahrt ist die FSG vergangene Woche in die Vorbereitung gestartet. Die Verantwortlichen haben bewusst anspruchsvolle Testspielgegner gewählt, um sich früh an das höhere Tempo der Gruppenliga zu gewöhnen. Der Aufsteiger weiß, dass die neue Spielklasse körperlich und mental einiges abverlangen wird. Der Kader müsse topfit sein, sagt Wolf – und wohl auch „ab und an leidensfähig“.
Einzelne Spieler möchte der Vorstand nach der starken Vorsaison nicht hervorheben. Jeder habe seine Rolle erfüllt, vom Kapitän bis zum Youngster. Gerade diese Ausgeglichenheit und mannschaftliche Geschlossenheit waren zentrale Bausteine des Erfolgs.
Für die erste Mannschaft ist die Zielsetzung klar: Die Klasse soll gehalten werden. Die zweite Mannschaft will möglichst an das starke Niveau der Vorsaison anknüpfen. Eine wichtige Aufgabe wird zudem die Integration der sechs ehemaligen Jugendspieler sein, die nun den nächsten Schritt im Seniorenbereich gehen sollen.
Wolf verweist dabei auf die besonderen Rahmenbedingungen der FSG. Die beiden Ortschaften zählen zusammen rund 2100 Einwohner, ein großer Sponsor steht nicht im Hintergrund. Dafür gebe es Spieler mit Haltung, ein Trainerteam, das sich mit den Möglichkeiten vor Ort identifiziert, eine starke Nachwuchsabteilung und einen Verein, der viel Herzblut mitbringt. „Wer unter diesen Voraussetzungen so performt wie die FSG in der vergangenen Saison, darf sich auch mal auf die Schulter klopfen“, lautet die klare Botschaft. Gleichzeitig bleibt der Anspruch, sich weiterzuentwickeln. Wer das Trikot der FSG tragen wolle, müsse auch die Werte des Vereins vertreten.
Personell hat sich einiges getan. Neu zur FSG kommen Marlin Jungk vom FSV Wolfhagen, Danija Birukow von Eintracht Baunatal und Nico Krück von der SG Elbetal. Aus der eigenen Jugend rücken Jonah Henkelmann, Jonas Löber, Florian Lapp, Yannik Klapp, Philip Klapp, Finn Franke und Niclas Walter nach. Verlassen haben den Verein Niklas Jacob in Richtung Gudensberg, Dennis Willmann, Edonis Sahitaj und Leon Mey nach Bergshausen und Leon Schade zum SSV Sand.
Im Kampf um die Spitzenplätze der Gruppenliga sieht Wolf vor allem den FC Domstadt Fritzlar als finanzstarken Aufsteiger sowie Absteiger Willingen in der Favoritenrolle. Auch Mengsberg habe sich interessant verstärkt und dürfte eine gute Rolle spielen.
Die FSG selbst geht mit Respekt, aber auch mit großer Vorfreude in die neue Liga. „Wir bleiben uns treu“, lautet das Motto. Und genau darin liegt womöglich die größte Stärke dieses Vereins: wenig Glamour, viel Zusammenhalt, klare Werte – und eine Mannschaft, die in der vergangenen Saison gezeigt hat, wie weit man damit kommen kann.
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