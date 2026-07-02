Ein kleiner Verein mit großer Wucht Teamcheck Nordhessen: FSG Weidelsburg von red · Heute, 19:15 Uhr · 0 Leser

– Foto: Angelo Wiesner

Die FSG Weidelsburg hat eine Saison hinter sich, die im Verein noch lange nachhallen dürfte. Meister der Kreisoberliga, Pokalfinalist und dazu eine zweite Mannschaft, die an der Aufstiegsrelegation teilnahm – die Spielgemeinschaft hat ihre eigenen Erwartungen deutlich übertroffen.

„Mehr als zufrieden“ fällt deshalb das Fazit von Vorstandsmitglied Sascha Wolf aus. Besonders beeindruckt zeigt er sich von der Resonanz rund um die Mannschaft. Die Zuschauermassen, die die FSG in der vergangenen Saison bewegt habe, seien für die eigenen Verhältnisse außergewöhnlich gewesen. Gerade das Pokalfinale habe gezeigt, wie viele Menschen hinter dem kleinen Verein stehen. Mit starken Gegnern ins höhere Niveau Nach der gemeinsamen Mallorcafahrt ist die FSG vergangene Woche in die Vorbereitung gestartet. Die Verantwortlichen haben bewusst anspruchsvolle Testspielgegner gewählt, um sich früh an das höhere Tempo der Gruppenliga zu gewöhnen. Der Aufsteiger weiß, dass die neue Spielklasse körperlich und mental einiges abverlangen wird. Der Kader müsse topfit sein, sagt Wolf – und wohl auch „ab und an leidensfähig“.

Einzelne Spieler möchte der Vorstand nach der starken Vorsaison nicht hervorheben. Jeder habe seine Rolle erfüllt, vom Kapitän bis zum Youngster. Gerade diese Ausgeglichenheit und mannschaftliche Geschlossenheit waren zentrale Bausteine des Erfolgs. Klassenerhalt als Ziel, Werte als Grundlage Für die erste Mannschaft ist die Zielsetzung klar: Die Klasse soll gehalten werden. Die zweite Mannschaft will möglichst an das starke Niveau der Vorsaison anknüpfen. Eine wichtige Aufgabe wird zudem die Integration der sechs ehemaligen Jugendspieler sein, die nun den nächsten Schritt im Seniorenbereich gehen sollen.