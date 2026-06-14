Ein klein wenig hat gefehlt Verbandsliga +++ Aufstiegschancen waren da, der VfB Eppingen hat sie jedoch mehrmals liegenlassen von red. · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser

Die Eppinger waren gut dabei, für den großen Coup fehlte jedoch etwas. – Foto: Siegfried Lörz

Man kann die Verbandsliga-Saison des VfB Eppingen vielschichtig bewerten. Platz vier in Badens höchster Spielklasse ist auf den ersten Blick ein sehr gutes Ergebnis, genau genommen sogar die Einstellung der besten Platzierung der vergangenen 35 Jahre. Andererseits wäre mehr drin gewesen und dessen sind sich Mannschaft und Verantwortliche fraglos bewusst. Diese Runde war es jedenfalls vergleichsweise einfach weit oben zu landen, wenn man bedenkt, dass dafür 49 Punkte und somit 1,63 Zähler im Schnitt genügten.

Ganz starker Auftakt Im Nachgang ist der Saisonauftakt des VfB noch besser zu bewerten. Zehn Punkte aus den ersten vier Spielen, davon drei Siege beim späteren Meister 1.FC Mühlhausen, beim späteren Drittplatzierten FV Fortuna Heddesheim sowie gegen den späteren Tabellenfünften SV Spielberg. Auch danach punktete die Elf von Chefcoach David Pfeiffer fleißig. Kurz vor der Winterpause bestand sogar die realistische Chance auf die Herbstmeisterschaft. Zwei Remis in Zuzenhausen (0:0) und in Spielberg (1:1) kosteten jedoch die optimale Ausgangslage für die zweite Saisonhälfte. Stattdessen überwinterte der VfB auf Rang vier und musste Anfang 2026 schnell abreißen lassen.

Das Momentum ist verflogen Gingen die engen Partien in der ersten Saisonhälfte häufig an Eppingen, drehte sich dies 2026 fast komplett. "Wir haben es ordentlich gemacht und hätten definitiv einige Punkte verdient gehabt", sagten Pfeiffer und der Sportliche Leiter Oliver Späth nach den drei Niederlagen zum Jahresauftakt gegen Mühlhausen (1:2) in Kirchheim (0:2) und gegen Heddesheim (1:3) unisono. In der Folge wechselten sich Siege und Niederlagen ab. Da bis auf Mühlhausen die Spitzenteams regelmäßig strauchelten, blieben Kapitän Marc Zengerle aber lange Zeit zumindest in Reichweite zu Platz zwei. Sämtliche Hoffnungen auf mehr waren Mitte April nach der Nullnummer beim späteren Absteiger TSV Reichenbach verflogen. "Spätestens jetzt ist die Luft raus", sagte Pfeiffer damals.