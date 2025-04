Grünwald war chancenlos in Pipinsried. – Foto: Bruno Haelke

"Ein Klassenunterschied": De Prato ärgert sich über klare Pleite Aufholjagd in Pipinsried gestoppt

Ausgebremst wurde Bayernliga-Neuling TSV Grünwald bei seiner Aufholjagd in Richtung rettendes Ufer. „Es war ein Klassenunterschied“, gab Trainer Florian de Prato nach dem 0:3 (0:2) beim FC Pipinsried zu, der dadurch auf Platz drei sprang und mit einem Nachholspiel in petto nun sogar die Tabellenspitze anvisieren kann. „Pipinsried war schon beeindruckend stark. Sie haben von Anfang an Vollgas gegeben. Man hat gemerkt: Sie wollten unbedingt da vorne rein.“

Fr., 11.04.2025, 18:00 Uhr FC Pipinsried Pipinsried TSV Grünwald Grünwald 3 0 Trotz der Qualität des Gegners ärgerte sich de Prato mächtig, vor allem über die Anfangsphase: „Natürlich habe ich mich aufgeregt, denn die Art und Weise war schlecht. Wir haben da nicht mitgehalten, zum Beispiel von der Laufleistung her.“

Dabei hatte er seinen Spielern, die in diesem Jahr zuvor 13 Zähler aus sechs Partien geholt hatten, ein Duell einigermaßen auf Augenhöhe zugetraut: „Ich habe der Mannschaft gesagt, sie soll mit breiter Brust rausgehen, denn auch wir sind seit der Winterpause von den Punkten her ein Top-Team, und dass es insofern ein echtes Spitzenspiel ist. Leider hat es nur der Gegner so interpretiert.“ Es war brotlos, aber wir sind nicht abgeschossen worden.